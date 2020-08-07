«Холостячка»: телеканал СТБ почав зйомки романтичного реаліті

Телеканал СТБ почав зйомки романтичного реаліті «Холостячка». Головною героїнею стала акторка театру і кіно, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина. Саме за її серце боротимуться чоловіки. «Холостячка» — це українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії WarnerBros.

Одразу відповідаємо на запитання, яке непокоїло всіх: що ж даруватиме Ксенія чоловікам на церемонії? Невже троянди? — Вона вручатиме учасникам красиві тематичні бутоньєрки.

«Від першої вечірки я очікувала легкості. Класних чоловіків з яскравими емоціями, незвичайними появами, неймовірною харизмою», — ділиться враженнями Ксенія.

Головна героїня не приховує, що вона відчувала хвилювання перед стартом зйомок. «Хотілося, щоб усе вийшло красиво та комфортно для всіх. Щоб не було дивних ситуацій. І не хотілося мати недолугий вигляд через хвилювання. Але мені здається, нам усе вдалося прекрасно».

Незмінний ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник став ведучим і реаліті «Холостячка».

«Мені приємно, що після 10 сезонів проєкту «Холостяк» я також можу дивуватися новому крутому проєкту. На першій вечірці я не тільки хвилювався за головну героїню, оскільки був упевнений, що Ксенія точно справиться, а навіть більше переймався за чоловіків. Як вони хвилювалися на першій церемонії, як Ксенія з ними спілкувалася, як вони дивилися на неї вже закоханими очима – це неймовірно! Вже заздрю нашим глядачам, які восени побачать на СТБ «Холостячку», — коментує ведучий Григорій Решетник.

Григорій упевнений, що в українських жінок повернеться віра у справжніх чоловіків. «Усі учасники дуже успішні та скромні. Часто так трапляється, що ти досяг успіху в кар’єрі, а в особистому житті не виходить. Проєкт покаже, що чоловіки також можуть боротися за своє кохання, у них також є хвилювання та невпевненість. Але на противагу цьому є стрижень, і вони завжди йдуть до кінця», — розповідає Григорій.

Прем’єра романтичного реаліті «Холостячка» відбудеться восени на СТБ.

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