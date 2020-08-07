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«Холостячка»: телеканал СТБ почав зйомки романтичного реаліті

07.08.2020

Телеканал СТБ почав зйомки романтичного реаліті «Холостячка». Головною героїнею стала акторка театру і кіно, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина. Саме за її серце  боротимуться чоловіки. «Холостячка» це українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії WarnerBros.

Одразу відповідаємо на запитання, яке непокоїло всіх: що ж даруватиме Ксенія чоловікам на церемонії? Невже троянди? Вона вручатиме учасникам красиві тематичні бутоньєрки.

«Від першої вечірки я очікувала легкості. Класних чоловіків з яскравими емоціями, незвичайними появами, неймовірною харизмою», ділиться враженнями Ксенія.

Головна героїня не приховує, що вона відчувала хвилювання перед стартом зйомок. «Хотілося, щоб усе вийшло красиво та комфортно для всіх. Щоб не було дивних ситуацій. І не хотілося мати недолугий вигляд через хвилювання. Але мені здається, нам усе вдалося прекрасно».

Незмінний ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник став ведучим і реаліті «Холостячка».

«Мені приємно, що після 10 сезонів проєкту «Холостяк» я також можу дивуватися новому крутому проєкту. На першій вечірці я не тільки хвилювався за головну героїню, оскільки був упевнений, що Ксенія точно справиться, а навіть більше переймався за чоловіків. Як вони хвилювалися на першій церемонії, як Ксенія з ними спілкувалася, як вони дивилися на неї вже закоханими очима – це неймовірно! Вже заздрю нашим глядачам, які восени побачать на СТБ «Холостячку», коментує ведучий Григорій Решетник.

Григорій упевнений, що в українських жінок повернеться віра у справжніх чоловіків. «Усі учасники дуже успішні та скромні. Часто так трапляється, що ти досяг успіху в кар’єрі, а в особистому житті не виходить. Проєкт покаже, що чоловіки також можуть боротися за своє кохання, у них також є хвилювання та невпевненість. Але на противагу цьому є стрижень, і вони завжди йдуть до кінця», розповідає Григорій.

Прем’єра романтичного реаліті «Холостячка» відбудеться восени на СТБ.

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