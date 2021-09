Уже цієї п’ятниці, 17 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра 2 сезону реаліті «Холостячка». Злата Огнєвіч уперше зустрінеться з претендентами на її серце. Чоловіки будуть дивувати, захоплювати і виконувати найпотаємніші бажання співачки. Що готує нам 1 випуск 2 сезону «Холостячки», і чи зможе хтось із учасників уже при першій зустрічі запалити вогонь кохання в серці Злати?

Співачка і композиторка Злата Огнєвіч уже багато років своєю творчістю змушує серця шанувальників битися частіше. Вона змогла підкорити музичний Олімп не тільки України, а й інших країн. Проте серцем самої співачки поки так ніхто і не зумів заволодіти. Уже цієї п’ятниці Злата відкриється новим почуттям і впустить у своє життя романтику, побачення і незабутні емоції. На нас чекають ефектні появи, несподівані подарунки та справжній жар пристрастей.

Чоловіки приїдуть до Холостячки з різних куточків світу. Рекордсмен США з дайвінгу навіть відмовиться від міжнародних змагань заради Злати, а підприємець українського походження Вінченцо з Лондона повернеться до України по її серце.

У 1 випуску 2 сезону реаліті «Холостячка» ви також дізнаєтеся:

Дивіться прем’єру нового сезону «Холостячки» вже цієї п’ятниці, 17 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ. Це неможливо пропустити!

