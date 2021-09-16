Уже в эту пятницу, 17 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера 2 сезона реалити «Холостячка». Злата Огневич впервые встретится с претендентами на ее сердце. Мужчины будут удивлять, восхищать и исполнять сокровенные желания певицы. Что готовит нам 1 выпуск 2 сезона «Холостячки», и сможет ли кто-то из участников уже на первой встрече зажечь огонь любви в сердце Златы?

Певица и композитор Злата Огневич уже много лет своим творчеством заставляет сердца поклонников биться быстрее. Она смогла покорить музыкальный Олимп не только Украины, но и других стран. Однако сердцем самой певицы пока так никто и не сумел завладеть. Уже в эту пятницу Злата откроется новым чувствам и впустит в свою жизнь романтику, свидания и незабываемые эмоции. Нас ждут эффектные появления, неожиданные подарки и настоящий накал страстей.

Мужчины приедут к Холостячке из разных уголков мира. Рекордсмен США по дайвингу даже откажется от международных соревнований ради Златы, а предприниматель украинского происхождения Винченцо из Лондона вернется в Украину за ее сердцем.

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В 1 выпуске 2 сезона реалити «Холостячка» вы также узнаете:

Кто станет претендентами на сердце Златы Огневич?

Как мужчины будут удивлять певицу?

Почему на вечеринку приедет полиция?

Кто покорит Холостячку с первого взгляда?

И главный вопрос: кто получит бутоньерки на первой Церемонии?

Смотрите премьеру нового сезона «Холостячки» уже в эту пятницу, 17 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ. Это нельзя пропустить!

Video: «Холостячка» 2 сезон: Как пройдет Первая вечеринка Златы Огневич? Что будет в 1 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 1 выпуск от 17.09.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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