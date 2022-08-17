Андрій Хветкевич совершил каминг-аут

Андрей Хветкевич сделал каминг-аут и сообщил о помолвке

Участник популярного проекта «Холостячка» Андрей Хветкевич на своей странице в Instagram совершил каминг-аут. Также он написал, что улетел в мини-отпуск с любимым. Подробности – далее в материале.

Фото — Instagram

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38-летний подводный фотограф, фридайвер и бизнесмен Андрей Хоткевич выложил в сеть неожиданное сообщение.

«Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честен перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и, наконец, я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы любите меня, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (ибо у меня точно были). В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя. Недавно он сказал Да, и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его день рождения».

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Ранее, в ответ на петицию о легализации однополых браков в Украине, Президент Зеленский ответил, что в современном мире уровень демократичности общества измеряется, в частности, из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан.

Проекты «Холостяк» и «Холостячка» – про любовь и поиск себя. Люди, пришедшие на реалити, по-разному выигрывают от участия. Кто-то встречает любовь всей своей жизни, а кто-то – понимание себя и любовь вне проекта. Главное – найти силу это почувствовать, признаться и об этом сказать.

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