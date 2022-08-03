Starlight Media поддерживает движение к равным правам и возможностям

Президент сообщил, что правительством наработаны варианты решений по легализации в Украине гражданских партнерств. Мы всесторонне поддерживаем это движение к равным правам и возможностям. Такое решение особенно важно сейчас, ведь тысячи украинских военных, волонтеров, медиков, которые являются представителями и представительницами ЛГБТ+ сообщества пока не могут пользоваться теми же правами, что разнополые пары.

Иллюстрация — Точка опори

Наши партнеры, Точка опоры ЮА – NGO Fulcrum UA уже собрали информацию о том, что такое гражданские партнерства, как они работают, кому могут помочь по ссылке: https://www.rivniprava.com/

Напомним, что в 2021 году Владимир Зеленский подписал обновленную стратегию по правам человека, план реализации которой также включает в себя регистрацию законопроекта о реестровых гражданских партнерствах.

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