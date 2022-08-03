Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua

Starlight Media поддерживает движение к равным правам и возможностям

03.08.2022

Президент сообщил, что правительством наработаны варианты решений по легализации в Украине гражданских партнерств. Мы всесторонне поддерживаем это движение к равным правам и возможностям. Такое решение особенно важно сейчас, ведь тысячи украинских военных, волонтеров, медиков, которые являются представителями и представительницами ЛГБТ+ сообщества пока не могут пользоваться теми же правами, что разнополые пары.

Starlight Media поддерживает движение к равным правам и возможностям

Иллюстрация — Точка опори

Наши партнеры, Точка опоры ЮА – NGO Fulcrum UA уже собрали информацию о том, что такое гражданские партнерства, как они работают, кому могут помочь по ссылке: https://www.rivniprava.com/

Напомним, что в 2021 году Владимир Зеленский подписал обновленную стратегию по правам человека, план реализации которой также включает в себя регистрацию законопроекта о реестровых гражданских партнерствах.

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить