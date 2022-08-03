Starlight Media підтримує рух до рівних прав та можливостей

Президент повідомив, що урядом напрацьовано варіанти рішень щодо легалізації в Україні цивільних партнерств. Ми всебічно підтримуємо цей рух до рівних прав та можливостей. Таке рішення є особливо важливим зараз, адже тисячі українських військових, волонтерів, медиків, які є представниками та представницями ЛГБТ+ спільноти поки не можуть користуватись тими ж правами, що різностатеві пари.

Ілюстрація – Точка опори

Наші партнери, Точка опори ЮА – NGO Fulcrum UA вже зібрали інформацію про те, що таке цивільні партнерства, як вони працюють, кому можуть допомогти за посиланням: https://www.rivniprava.com/

Нагадаємо, що у 2021 році Володимир Зеленський підписав оновлену стратегію з прав людини, план реалізації якої також включає реєстрацію законопроекту про реєстрові цивільні партнерства.

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