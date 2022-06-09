Ми з України: Акушерка из Мариуполя| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайжеста «Все буде добре» мы рассказываем о Татьяне Соколовой. До войны она работала акушеркой в роддоме № 2 в Мариуполе. Она не бросила своих пациенток и после 24 февраля, когда российские войска вторглись на территорию Украины и начали обстреливать украинские города.

Полтора месяца она она продолжала принимать роды в Мариуполе — под круглосуточными обстрелами и авиаударами, без света, воды и отопления в разрушенном здании. За это время в ее подвале появились на свет 27 малышей. Все эти полтора месяца Татьяна делала фотографии того, что происходило в Мариуполе и в роддоме, чтобы мир знал правду о войне в Украине.

Когда часть города перешла под контроль российских военных, они начали принуждать медиков из роддома выехать в Россию. Татьяне удалось пройти фильтрацию и уехать на подконтрольную Киеву территорию. К сожалению, во время «фильтрации» акушерку заставили удалить все , сделанные за время войны.

Война пришла в мою жизнь, когда я была на работе. В 5:30 утра в роддоме раздались сильные выстрелы. Было непонятно, что происходит. Посыпались стекла. Я вернулась на смену второго марта. Больше нас уже никто не сменял. В подвальном помещении организовали родильный зал, операционную, предродовую. Без света инструменты стерилизовать было нечем. Мы их просто обжигали на спирту. Очень холодно. Главной задачей было согревать новорожденных.

Женщины рожали, молоко у них появлялось на второй-третий день, а малышей все это время нужно чем-то кормить. Искусственного детского питания не было. Те женщины, у которых уже пришло молоко, кормили чужих новорожденных. Рождение этих 27 детей в подвале – это превосходство жизни над смертью. Они спасали нас, давали нам надежду, помогали нам жить.

После одного из авиаударов к нам военные на носилках доставили двух тяжелых женщин. У одной женщины были разорваны ткани на ногах. Вторую звали Вика. Поврежденные осколками руки, ноги и небольшая рана на животе. Вика теряла сознание, падало давление. Тогда первый раз в подвале мы сделали кесарево сечение. Когда зашивали, закончилась солярка. Зашивали с телефонными фонариками.

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