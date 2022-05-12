Ми з України: история Насти из Охматдета | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» коммуникационщица больницы Охматдет Анастасия Маграмова рассказала, что им с командой пришлось пережить с начала войны. Подробности ― далее в материале.

24 февраля команда Охматдета вступила в свою самую длинную и сложную смену.

«С начала войны наша команда жила в больнице. Я, например, жила непрерывно в больнице 47 дней».

Настя круглосуточно снимает в клинике репортажи и рассылает в международные медиа.

«С начала войны в Охматдет начали поступать дети с боевыми ранениями. Я никогда не забуду первого раненого ребенка. Это был мальчик, он попал к нам как неизвестный номер 1. Его привезли по скорой. Мы не знали, кто он. Позже оказалось, что его зовут Семен, ему 7 лет и его родители погибли в расстрелянной машине. У мальчика были очень тяжелые ранения, он скончался у нас в реанимации».

Настя делает все для того, чтобы каждое преступление кафиров против детей было зафиксировано.

«Мы должны фиксировать все эти военные преступления, чтобы все было справедливо и виновные были наказаны. К нам привозят детей с пулевыми, осколочными ранениями по всему телу. Наши врачи собраны, держатся, какой бы ужас ни был вокруг».

«У меня есть видео, где я беру интервью у нашей заведующей реанимацией, и она просто плачет. Это не может не цеплять… За нами – правда! И люди!»

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