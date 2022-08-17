Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут

Андрій Хветкевич зробив камінг-аут та повідомив про заручини

Учасник популярного проєкту «Холостячка» Андрій Хветкевич на своїй сторінці в Instagram зробив камінг-аут. Також він написав, що полетів у міні-відпустку з коханим. Подробиці – далі в матеріалі.

Фото – Instagram

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38-річний підводний фотограф, фрідайвер та бізнесмен Андрій Хоткевич виклав в мережу несподіваний допис.

«Довгий час я керувався стереотипами і не був чесним перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути запитання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий який є, і я вчуся приймати і любити себе.

Нещодавно він сказав «Так», і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наше заручення та його день народження».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Khvetkevych 🇺🇦 NFT Patent (@diveeasy)

Медіагрупа StarLightMedia поділяє цінності прав людини і всебічно підтримує рух до рівних прав та можливостей.

Раніше, у відповідь на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні, Президент Зеленський відповів, що у сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється зокрема через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для всіх громадян.

Проєкти «Холостяк» та «Холостячка» – про кохання та пошук себе. Люди, які прийшли на реаліті, по-різному виграють від участі. Хтось зустрічає кохання всього свого життя, а хтось – розуміння себе та кохання поза проєктом. Головне – знайти силу це відчути, зізнатися та про це сказати.

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