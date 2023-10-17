Григорію Решетнику виповнюється 40 років: ексклюзивне інтерв'ю

Без падінь не буває злетів. Без криз не буває шаленого кохання: Григорію Решетнику виповнюється 40 років

Цього місяця ведучий СТБ Григорій Решетник відзначає дві особливі дати – 13 річницю шлюбу та свій день народження – 40 років. В ексклюзивному інтерв’ю Григорій розповів, як змінились його цінності за останній час, поділився правилами міцних стосунків та дав поради подолання кризових періодів.

Грішо, цього місяця у тебе день народження. Кожен рік у цей день ми звикли говорити слова вдячності та озиратись довкола. За що і кому ти сьогодні вдячний?

Як кожен українець і українка, я вдячний нашим захисникам і захисницям, які сьогодні виборюють незалежність України на фронті. Це найвідважніші та найвідданіші люди. Також вдячний всьому українському народу за згуртованість. Ми незламні, вольові і обов’язково переможемо. Слова вдячності від співвітчизників чую, до речі, і на свою адресу. Люди пишуть мені, підходять на вулиці і дякують за те, що ми з родиною на своєму прикладі показуємо, що наш дім – це Україна. Адже продовжуємо жити в Києві, нікуди не плануємо виїжджати, регулярно допомагаємо ЗСУ, працюємо над розвитком економіки. Обмін добрими словами дуже надихає.

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Твій день народження 17 жовтня. Як плануєш провести цей день? Яке бажання загадаєш?

Не віриться, що мені виповнюється 40 років. В душі відчуваю себе на 25 (усміхається). Пригадую ще з дитинства, коли ми жили на Миколаївщині, ходили повір’я, що чоловікам не варто святкувати своє 40-річчя. Я людина не забобонна, але моя мама, напевно, розхвилювалась би, якби дізналась, що ми з родиною відзначаємо якось цей день (сміється).

День народження проведу з найближчими людьми, моєю родиною. Думаю, просто повечеряємо десь разом. Для мене святкування не є чимось особливим, оскільки й в інші дні я достатньо часто знаходжусь в центрі уваги через професію. Мені куди більше до вподоби влаштовувати дні народження для рідних, для моїх діток, прекрасної дружини.

Що тобі сьогодні дарує відчуття щастя?

Моя родина. Їхня любов, поцілунки, обійми. Також це розуміння того, що наші батьки та родичі живі і знаходяться у відносній безпеці. Я маю прекрасне оточення, друзів, колег, роботу – це все дарує відчуття щастя. Щасливий, що я затребуваний як ведучий, маю багато планів та амбіцій. Озираючись назад, відчуваю гордість за всі свої прийняті рішення, працелюбність, сміливість, здобутки у різних сферах життя. Ось це все в комплексі дарує мені відчуття щастя.

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Окрім особистого свята, цього місяця ви з Христиною святкуєте річницю шлюбу! Що допомагає вам берегти стосунки та любов одне до одного навіть у складні часи?

Справді, ми вже 15 років разом і 13 з них – офіційно одружені. 10 жовтня саме відсвяткували річницю шлюбу. Здається, мереживне весілля. Під час війни, на жаль, багато пар розлучається. У всіх свої причини. Але я прихильник того, аби плекати сімейні цінності, розмовляти одне з одним та старатись зберегти стосунки, якщо є повага та любов. На правах ведучого романтичних реаліті “Холостяк” та “Холостячка” бажаю кожному знайти справжнє кохання.

Сім’я – це моє повітря. Ми з Христиною, як дві половинки одного цілого. Ми любимо одне одного, у нас багато спільних інтересів, чудові діти, цікава робота. Кожен з нас розвивається, не стоїть на місці, нам ніколи не буває нудно одне з одним. До того ж, Христина допомагає мені в роботі, вона мій менеджер і веде багато справ. Як і всі пари, ми також сваримось, з’ясовуємо стосунки, кожен має свою думку, в тому числі й діти. Але ніколи не тримаємо зла одне на одного. Кожен наш день насичений, тож немає часу дутись одне на одного (усміхається). Швидко миримось і продовжуємо рухатись далі. Ми живемо у складний час, тож дуже важливо знаходити підтримку одне в одному, йти на компроміси, шукати точки дотику.

Чи були кризи? Як долаєте?

Звичайно, були. Я вже навіть не рахую, скільки ми їх мали (сміється). Але, як би складно не було, ми знаходили в собі сили розмовляти. Сім’я починається з двох людей. Не буває одного винного, тож і вирішувати складні ситуації потрібно лише разом. Без падінь не буває злетів. Без криз не буває шаленого кохання. Не існує ідеальних людей. Зламати стосунки можна дуже швидко, а знайти свою половинку – справжня нагорода.

Чого вчить вас цей шлюб? Можливо, відбулись внутрішні трансформації, якими ви пишаєтесь?

Я пишаюсь тим, що ми з Христиною дорослішаємо разом, не стоїмо на місці, розвиваємось, разом проходимо складнощі, виховуємо трьох чудових синочків. У багатодітних батьків ще більше відповідальності і випробувань. Я дуже вдячний долі за цей шлюб, за нашу сімю. Ми щодня працюємо над стосунками. Шлюб вчить мудрості, спокою, філософському розумінню обставин. А внутрішні трансформації відбуваються щодня. До цього підштовхують і наші діти, для яких хочеться бути прогресивними, класними батьками, які не відстають від трендів (усміхається). Завжди є над чим працювати.

Яку б пораду ви могли дати парам, проблеми яких підсвітила війна?

Перша порада – усвідомити, що складнощі не вічні і вони закінчаться, для цього потрібне терпіння. Згадайте, з чого починались ваші стосунки, чому ви закохались в цю людину, як будували фундамент. Висловлюйте свою точку зору, більше розмовляйте, довіряйте одне одному, будьте емпатичними, старайтесь зрозуміти свого партнера чи партнерку. Не накопичуйте гнів, не замовчуйте проблеми. Ви маєте бути не лише коханими, а й друзями. Цінуйте одне одного та не опускайте руки. Синергія поваги та любові переможуть всі незгоди.

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