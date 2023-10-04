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Григорій Решетник став голосом репортера Сема у новій анімаційній пригоді «Щенячий патруль: Мегакіно»

04.10.2023

Після грандіозного успіху першої частини, студія Paramount Pictures презентувала продовження улюбленої історії «Щенячий патруль: Мегакіно». Участь у дубляжі стрічки взяв і ведучий телеканалу СТБ – Григорій Решетник, ставши голосом репортера. 

Григорій Решетник озвучив пригоду «Щенячий патруль: Мегакіно»

Григорій здублював не менш відомого репортера Бухти Пригод – Сема. На дубляжну сесію Григорій завітав в окулярах, які власноруч зробив його старший син Іван і, в майже домашній атмосфері, поділився враженнями:

«Я обожнюю дубляж, адже колись моя телевізійна кар’єра розпочиналася саме з озвучки різноманітних проєктів. Проте, коли справа, яку любиш, ще й співпадає з улюбленим продуктом синів — анімацією про щенячий патруль — для мене це подвійне задоволення від роботи. Пам’ятаю, як діти вперше почули мій голос у дубляжі анімації та їхні неймовірні емоції радості й захоплення, коли ти наче стаєш справжнім супергероєм для них. Тому одна з місій, окрім того, щоб подарувати радість усім діткам та дорослим, які прийдуть на прем’єру,  це ще й ощасливити власних дітей. Бо для мене неймовірно важливо, коли вони кажуть: «Татко, ти крутий!», або як в щенячому патрулі: «Тато, крутяк!»

Григорій Решетник озвучив пригоду «Щенячий патруль: Мегакіно»

На допрем’єрний показ анімації Григорій завітав разом з дружиною та синами. Окрім того, зірки особисто запросили двадцять сімей військових з дітьми, аби подарувати їм приємні емоції, поспілкуватись та пригостити смаколиками.

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Григорій Решетник озвучив пригоду «Щенячий патруль: Мегакіно»

Окрім улюблених щенят, на глядачів чекає зустріч з одержимою метеоритами науковицею Ві, яку здублювала акторка серіалів СТБ – Антоніна Хижняк, харизматичними співвласниками звалища металобрухту Генком та Дженет, голоси яким подарували телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, блогерка і адвокатка Інна Мірошниченко.

Григорій Решетник озвучив пригоду «Щенячий патруль: Мегакіно»

Відвідати анімаційну пригоду в кінотеатрах України можна вже з 5 жовтня.

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