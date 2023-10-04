Григорий Решетник озвучил приключение «Щенячий патруль: Мегакино»

Григорий Решетник стал голосом репортера Сэма в новом анимационном приключении «Щенячий патруль: Мегакино»

После грандиозного успеха первой части, студия Paramount Pictures представила продолжение любимой истории «Щенячий патруль: Мегакино». Участие в дубляже ленты принял и ведущий телеканала СТБ – Григорий Решетник, став голосом репортера.

Григорий дублировал не менее известного репортера Бухты Приключений – Сэма. Дубляжную сессию Григорий посетил в очках, которые собственноручно сделал его старший сын Иван и, в почти домашней атмосфере, поделился впечатлениями:

«Я обожаю дубляж, ведь когда-то моя телевизионная карьера начиналась именно с озвучки разнообразных проектов. Однако, когда любимое дело еще и совпадает с любимым продуктом сыновей — анимацией о щенячем патруле — для меня это двойное удовольствие от работы. Помню, как дети впервые услышали мой голос в дубляже анимации и их невероятные эмоции радости и восхищения, когда ты будто становишься настоящим супергероем для них. Поэтому одна из миссий, кроме того, чтобы подарить радость всем деткам и взрослым, которые придут на премьеру, это еще и осчастливить своих детей. Потому что для меня невероятно важно, когда они говорят: «Папа, ты крут!», или как в щенячьем патруле: «Папа, крутяк!»»

Допремьерный показ анимации Григорий посетил вместе с женой и сыновьями. Кроме того, звезды лично пригласили двадцать семей военных с детьми, чтобы подарить им приятные эмоции, пообщаться и угостить вкусностями.

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Кроме любимых щенков, зрителей ждет встреча с одержимой метеоритами ученицей Ви, которую сдубливала актриса сериалов СТБ – Антонина Хижняк, харизматичными совладельцами свалки металлолома Генком и Дженет, голоса которым подарили телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена, адвокат, блогер Инна Мирошниченко.

Посетить анимационное приключение в кинотеатрах Украины можно уже с 5 октября.

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