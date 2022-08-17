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Екс-Холостячка Злата Огнєвіч прокоментувала камінг-аут та заручини Андрія Хветкевича

17.08.2022

Сьогодні учасник популярного проєкту «Холостячка» Андрій Хветкевич на своїй сторінці в Instagram зробив несподіваний камінг-аут. Також він написав, що полетів у міні-відпустку з коханим. Як цю новину сприйняла екс-Холостячка Злата Огнєвіч? Читайте просто зараз!

Злата Огневич прокоментувала заручини Андрія Хветкевича

38-річний підводний фотограф, фрідайвер та бізнесмен Андрій Хоткевич виклав в мережу несподіваний допис, який через деякий час прокоментувала Злата Огнєвіч. Під фото закоханих вона написала 

«Найщиріші вітання!!!!!!! ❤️❤️❤️ Я дуже рада за Вас!»

Злата Огневич прокоментувала заручини Андрія Хветкевича

Медіагрупа StarLightMedia поділяє цінності прав людини і всебічно підтримує рух до рівних прав та можливостей. 

Раніше, у відповідь на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні, Президент Зеленський відповів, що у сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється зокрема через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для всіх громадян.

Більше на тему: Starlight Media підтримує рух до рівних прав та можливостей

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