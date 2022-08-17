Злата Огневич прокоментувала заручини Андрія Хветкевича

Екс-Холостячка Злата Огнєвіч прокоментувала камінг-аут та заручини Андрія Хветкевича

Сьогодні учасник популярного проєкту «Холостячка» Андрій Хветкевич на своїй сторінці в Instagram зробив несподіваний камінг-аут. Також він написав, що полетів у міні-відпустку з коханим. Як цю новину сприйняла екс-Холостячка Злата Огнєвіч? Читайте просто зараз!

38-річний підводний фотограф, фрідайвер та бізнесмен Андрій Хоткевич виклав в мережу несподіваний допис, який через деякий час прокоментувала Злата Огнєвіч. Під фото закоханих вона написала

«Найщиріші вітання!!!!!!! ❤️❤️❤️ Я дуже рада за Вас!»

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