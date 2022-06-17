День батька відзначають щороку в третю неділю червня. Зараз сімейні свята – особливі. Адже в умовах війни українці ще більше почали цінувати дні, які можна провести в колі родини. Цьогоріч День батька припадає на 19 червня. Холостячка та співачка Злата Огнєвіч спеціально для читачів сайту STB.ua розповіла, які настанови колись давав їй тато. Подробиці – далі в матеріалі.

Мій тато дуже мудра людина, яка багато чого мене навчила. З самого дитинства батько казав мені, що найголовніше – завжди залишатися людиною. За будь-яких обставин, а особливо у найскладніші часи. Адже саме тоді людина проявляється найбільше. Бути відкритою, доброю, щирою, мудрою та обов’язково допомагати іншим – те, що вклав у мене мій татусь.

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Ще тато казав, що краса – дуже швидкоплинна. Те, що постійно з нами, – наш розум. “Тому, донечко, берись за книжки”, – чула я від тата (усміхається). До речі, читати обожнюю з самого дитинства. Не уявляю без книг свого життя.

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Найзворушливіший спогад, пов’язаний з татом, – з тих часів, коли ми жили в Криму. Батько служив тоді у морському флоті. І ми з нетерпінням чекали на його повернення додому. Пам’ятаю, відкриваються двері – і на порозі стоїть хтось великий, з бородою та кудлатим волоссям… Я підбігаю і розумію, що це ж мій татусь! Я його міцно-міцно обіймаю, вдихаю запах потяга і цигарок, якими він пропах. Він тоді ще подарував мені особливу іграшку, яку я берегла аж до переїзду в Київ.

Мій тато зараз знаходиться в Харкові, допомагає пораненим, оперує їх під обстрілами, в небезпеці… Я ним дуже пишаюся і хочу подякувати за те, якої сміливості він мене навчає по цей час. Я зустрічаю неприємності з відкритими очима. Я не тікаю від проблем і бід, а борюся з ними.

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