День отца отмечают каждый год в третье воскресенье июня. Сейчас семейные праздники – особенные. Ведь в условиях войны украинцы еще больше стали ценить дни, которые можно провести в кругу семьи. В этом году День отца выпадает на 19 июня. Холостячка и певица Злата Огневич специально для читателей сайта STB.ua рассказала, какие руководства когда-то давал ей папа. Подробности – далее в материале.

Мой папа очень мудрый человек, который многому научил меня. С самого детства отец говорил мне, что самое главное – всегда оставаться человеком. В любых обстоятельствах, особенно в самые сложные времена. Ведь именно тогда человек проявляется больше всего. Быть открытой, доброй, искренней, мудрой и обязательно помогать другим – то, что вложил в меня мой папа.

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Еще папа говорил, что красота очень быстротечна. То, что постоянно с нами, – наш разум. «Поэтому, доченька, берись за книги», — слышала я от папы (улыбается). Кстати, читать обожаю с самого детства. Не представляю без книг своей жизни.

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Самое трогательное воспоминание, связанное с папой, — с тех времен, когда мы жили в Крыму. Отец служил тогда в морском флоте. И мы с нетерпением ждали его возвращения домой. Помню, открывается дверь – и на пороге стоит кто-то большой, с бородой и лохматыми волосами… Я подбегаю и понимаю, что это же мой папа! Я его крепко-крепко обнимаю, вдыхаю запах поезда и сигарет, которыми он пропах. Он еще подарил мне особую игрушку, которую я берегла вплоть до переезда в Киев.

Мой папа сейчас находится в Харькове, помогает раненым, оперирует их под обстрелами, в опасности… Я им очень горжусь и хочу поблагодарить за то, какой смелости он учит меня по это время. Я встречаю неприятности с открытыми глазами. Я не убегаю от проблем и бед, а борюсь с ними.

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