Злата Огневич прокомментировала помолвку Андрея Хветкевича

Экс-Холостячка Злата Огневич прокомментировала каминг-аут и помолвку Андрея Хветкевича

Сегодня участник популярного проекта «Холостячка» Андрей Хветкевич на своей странице в Instagram совершил неожиданный каминг-аут. Также он написал, что улетел в мини-отпуск с любимым. Как эту новость восприняла экс-холостячка Злата Огневич? Читайте прямо сейчас!

38-летний подводный фотограф, фридайвер и бизнесмен Андрей Хоткевич выложил в сеть неожиданное сообщение, которое через некоторое время прокомментировала Злата Огневич. Под фото влюбленных она написала:

«Самые искренние поздравления!!!!!!! ❤️❤️❤️ Я очень рада за Вас!»

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Ранее, в ответ на петицию о легализации однополых браков в Украине, Президент Зеленский ответил, что в современном мире уровень демократичности общества измеряется, в частности, из-за политики государства, направленной на обеспечение равных прав для всех граждан.

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