Учасники романтичних реаліті СТБ «Холостяк» і «Холостячка»: Надін Медведчук, Даша Квіткова, Андрій Рибак, Олександр Еллерт, а також екс-Холостяки Макс Михайлюк та Нікіта Добринін — внесені до списку номінантів першої щорічної національної премії «National Bloggers Awards». Нагороди дістануться найвпливовішим українським блогерам у 25-ти номінаціях.

Більше на тему: «Холостячка»-2: відома дата старту проєкту на чолі зі Златою Огнєвіч

Проголосувати за своїх фаворитів можна на сайті National Bloggers Awards.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.