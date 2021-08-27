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Учасники реаліті «Холостячка» та учасниці «Холостяка» стали номінантами національної премії «National Bloggers Awards»

27.08.2021

Учасники романтичних реаліті СТБ «Холостяк» і «Холостячка»: Надін Медведчук, Даша Квіткова, Андрій Рибак, Олександр Еллерт, а також екс-Холостяки Макс Михайлюк та Нікіта Добринін — внесені до списку номінантів першої щорічної національної премії «National Bloggers Awards». Нагороди дістануться найвпливовішим українським блогерам у 25-ти номінаціях.

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  • Так, блогерка-мільйонниця, учасниця 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк» Надін Медведчук стала однією з п’яти номінантів «Lifestyle-блогер року».

  • Екс-Холостяк Нікіта Добринін (1,3 млн підписників) у числі 7 номінантів на звання «Блогер року».
  • Обраниця Добриніна в проєкті — інфлюенсерка Даша Квіткова (1,7 млн підписників) — ще з 6 колегами номінована на «Блогерку року».
  • Екс-Холостяк Макс Михайлюк (245 тисяч підписників) — у числі 5 номінантів на «Travel-блогер року».

  • У номінацію «Шоу року» потрапив проєкт Андрія Рибака і Олександра Еллерта «Але це не точно» (84,9 тисяч підписників на YouTube).

Проголосувати за своїх фаворитів можна на сайті National Bloggers Awards.

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