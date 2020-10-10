#СильнаЯ Аліна Френдій: Про стереотипи навколо блогерства, хейтерів та Ксенію Мішину
Аліна Френдій ― інфлюенсерка, засновниця бренду одягу та фешн-мама. В її блозі ― мільйони підписників, життя мами без прикрас та відповіді на важливі, гострі запитання. Напередодні старту найромантичнішого реаліті країни «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, учасницею якої стала Аліна Френдій. У своєму відео дівчина розповіла про стереотипи її професії, сина та надокучливих хейтерів.
Блогерка-мільйонниця Аліна Френдій почала свій шлях до інфлюенсерства ще в шкільні роки. Саме тоді майбутня зірка соцмереж зіткнулася з першими проявами стереотипів навколо блогерства.
«Пам’ятаю свій 9 чи 10 клас, коли я почала виставляти свої перші фото. В той час люди не розуміли, для чого я це роблю, для чого я це створюю, для чого роблю якісь колажі і для чого фотографуюсь на фоні стіни. Тобто настільки були всі далекі від блогерства… А я просто робила те, що мені подобається. Зараз це просто ще раз доказує, що якщо тобі блогерство до душі, роби це і забий на всіх. Мені часто писали під фото дивні коментарі: «Ти любиш шаурму?». В людей був просто якийсь шок. Вони собі створили стереотипи, створили ідеальну картинку. А насправді, коли ти показуєш себе в соцмережах таким, яким ти є, тоді в цьому і буде успіх!».
Зараз Аліна почувається щасливою і бажає, щоб кожна жінка відкинула всі можливі стереотипи і почала жити так, як вона хоче.
«Я обираю бути щасливою. І я хочу, щоб кожна жінка зрозуміла, що ці стереотипи нав’язані суспільством. Нав’язані, можливо, якоюсь подругою чи мамою, вони заважають нам відчути це щастя на повну. Як тільки ми відключимо ці пункти в наших головах, як тільки ми зрозуміємо, що можна жити так, як ми хочемо, тоді ми по-справжньому будемо щасливими. Я хочу, щоб кожна жінка пропрацьовувала це в собі і нарешті розквітла по-особливому!».
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Нагадуємо, що кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, в яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.
Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, актриса театру і кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.
Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.
Video: #СильнаЯ Аліна Френдій: Про стереотипи навколо блогерства, хейтерів та Ксенію Мішину
Інтерв’ю кампанії #СильнаЯ виходитимуть щодня до прем’єри шоу «Холостячка» на всіх диджитал-майданчиках СТБ.