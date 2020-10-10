Аліна Френдій ― інфлюенсерка, засновниця бренду одягу та фешн-мама. В її блозі ― мільйони підписників, життя мами без прикрас та відповіді на важливі, гострі запитання. Напередодні старту найромантичнішого реаліті країни «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, учасницею якої стала Аліна Френдій. У своєму відео дівчина розповіла про стереотипи її професії, сина та надокучливих хейтерів.

Блогерка-мільйонниця Аліна Френдій почала свій шлях до інфлюенсерства ще в шкільні роки. Саме тоді майбутня зірка соцмереж зіткнулася з першими проявами стереотипів навколо блогерства.

«Пам’ятаю свій 9 чи 10 клас, коли я почала виставляти свої перші фото. В той час люди не розуміли, для чого я це роблю, для чого я це створюю, для чого роблю якісь колажі і для чого фотографуюсь на фоні стіни. Тобто настільки були всі далекі від блогерства… А я просто робила те, що мені подобається. Зараз це просто ще раз доказує, що якщо тобі блогерство до душі, роби це і забий на всіх. Мені часто писали під фото дивні коментарі: «Ти любиш шаурму?». В людей був просто якийсь шок. Вони собі створили стереотипи, створили ідеальну картинку. А насправді, коли ти показуєш себе в соцмережах таким, яким ти є, тоді в цьому і буде успіх!».

Зараз Аліна почувається щасливою і бажає, щоб кожна жінка відкинула всі можливі стереотипи і почала жити так, як вона хоче.

«Я обираю бути щасливою. І я хочу, щоб кожна жінка зрозуміла, що ці стереотипи нав’язані суспільством. Нав’язані, можливо, якоюсь подругою чи мамою, вони заважають нам відчути це щастя на повну. Як тільки ми відключимо ці пункти в наших головах, як тільки ми зрозуміємо, що можна жити так, як ми хочемо, тоді ми по-справжньому будемо щасливими. Я хочу, щоб кожна жінка пропрацьовувала це в собі і нарешті розквітла по-особливому!».

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Нагадуємо, що кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, в яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, актриса театру і кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

Video: #СильнаЯ Аліна Френдій: Про стереотипи навколо блогерства, хейтерів та Ксенію Мішину Блогер Аліна Френдій дала інтерв'ю для проекту СильнаЯ від СТБ. Соціальний діджітальний проект СильнаЯ від СТБ 2020 розвіює стереотипи про жінок

Інтерв’ю кампанії #СильнаЯ виходитимуть щодня до прем’єри шоу «Холостячка» на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

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