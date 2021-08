СТБ розпочинає новий телевізійний сезон з оновлення дизайну «Вікна-новини». Відтепер інформаційно-аналітична програма виходитиме в новому графічному оформленні, адаптованому до загальної візуальної комунікації телеканалу.

Ця осінь на СТБ буде наповнена гордістю за таланти українців, любов’ю, великими і маленькими мріями і правдою, за яку незмінно борються соціальні проєкти телеканалу. Зовсім скоро телеглядачі побачать найкраще романтичне реаліті країни «Холостячка», грандіозне повернення проєкту «Україна має талант», новий сезон кулінарної битви «МастерШеф», повернення «Битви екстрасенсів», сімейні реаліті «Супермама» і «Хата на тата», гостросоціальний проєкт «Один за всіх» і «Таємниці ДНК». А також довгоочікуваний третій сезон масштабної костюмованої драми «Кріпосна» («Кріпосна. Жадана любов»), прем’єру серіалу «Кава з кардамоном» і цілий ряд серіальних прем’єр українського виробництва в слоті 20:15.

Грандіозне повернення легендарного проєкту «Україна має талант» відбудеться зовсім скоро. Це буде особливий, інноваційний сезон, який об’єднає країну в гордості за наші неймовірні таланти. Україна вперше побачить унікальні номери, в яких використано новітні технології. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ. Глядачі побачать неймовірні, іноді приголомшливі таланти, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена. І разом із зірковим журі оберуть найкращий талант України.

Ведучий грандіозного шоу ― Григорій Решетник.

Зіркові судді ― Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Також на етапі кастингів у складі зіркового журі з’являться люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах: Лілія Подкопаєва, Руслана Лижичко, Маша Єфросиніна, Жан Беленюк та Ольга Харлан.

З 28 серпня глядачі побачать 11 сезон головного кулінарного проєкту країни «МастерШеф». За звання найсильнішого знову боротимуться кулінари-аматори. На кастинг прийдуть українці найрізноманітніших професій: гравець у покер, зірка ТікТоку, популярна фудблогерка, шкільна вчителька та ін. У новому сезоні на учасників чекають класичні та абсолютно нові випробування, які під силу лише дуже талановитим кулінарам. Аматори знову вийдуть за межі студії і змагатимуться в унікальних виїзних конкурсах. З кожним випуском градус на головній кухні країни зростатиме. Так, незмінний суддя проєкту, іменитий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво інтригує, що двадцятку найсильніших аматорів чекає ще більше битв чорних фартухів! Хто ж стане переможцем «МастерШеф» і поїде на навчання до знаменитої французької школи ― дізнаємося зовсім скоро.

Судді проєкту ― Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Щосуботи о 19:00.

З 29 серпня гостросоціальний проєкт «Один за всіх» продовжить шукати правду і відновлювати справедливість у найрезонансніших справах.

Ведучий ― адвокат-криміналіст Сергій Костира.

Щонеділі о 21:00.

Це буде вже четвертий сезон успішного проєкту власної розробки телеканалу СТБ. Для його героїв тест ДНК ― остання надія дізнатися правду про свою сім’ю.

Ведуча ― Тетяна Висоцька.

З 29 серпня щонеділі о 22:10.

17 вересня в ефірі СТБ почнеться нова красива історія кохання ― співачки Злати Огнєвіч. Підкорити її серце можна романтикою, драйвом і щирістю. Її приваблюють упевнені чоловіки, які не бояться своїх почуттів та емоцій. Чи знайде вона свою другу половинку цієї осені?

Традиційно знайомство Холостячки з претендентами на її серце відбудеться у форматі вечірки, де чоловіки постараються завоювати першу симпатію Злати.

Ведучий ― Григорій Решетник.

Щоп’ятниці о 19:00.

Щоп’ятниці відразу після випусків романтичного реаліті «Холостячка» у глядачів буде можливість ближче познайомитися з учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Чоловіки разом з експертами обговорять найважливіші ситуації, побачення і розберуться в поведінці та вчинках претендентів на серце Холостячки. Зірковими гостями першого випуску стануть Злата Огнєвіч, Ксенія Мішина і директорка творчої студії StarLightProduction Анна Калина.

Експерти ― Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Ведучий ― Григорій Решетник.

З 17 вересня відразу після випуску «Холостячки».

26 вересня в ефір телеканалу СТБ повертається легендарний містичний проєкт «Битва екстрасенсів» з Павлом Костіциним. Слоган 21 сезону: «Виклик кидаєш ти!». Весь час, скільки існує «Битва екстрасенсів», глядачі запитували, чи правда все те, що вони бачать на екранах. Уперше в історії проєкту звичайні люди отримають можливість стати експертами і особисто перевірити здібності екстрасенсів під час проходження випробувань.

Родові білі і чорні відьми, світлий жрець Єгипту, звуковий інженер Таро, учасники, які працюють зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами, древніми богами і рунічним оракулом зійдуться в поєдинку, щоб вибороти звання найсильнішого екстрасенса 21-го сезону.

Ведучий ― Павло Костіцин.

Щонеділі о 18:40.

У вересні на СТБ стартує новий сезон сімейного реаліті «Супермама», у рамках якого мами з різними поглядами на виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. У прем’єрних випусках глядачі познайомляться з унікальними історіями героїнь та їхніх дітей. Так, серед них буде сім’я, яка плекає нащадків у найкращих традиціях єврейського виховання, подружжя з 30-річною різницею у віці, мати шістьох дітей, мама-диджейка та ін.

Ведучий проєкту ― експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Ювілейний 10 сезон проєкту підготував глядачам у 10 разів більше гумору. Один з героїв перших випусків після від’їзду своєї дружини на відпочинок вирішив улаштувати зустріч випускників і запросив татусів, які пройшли цю школу багато років тому. Завдяки йому глядач зможе знову побачити свого улюбленця Сергія Коваленка, який запам’ятався всім своїм знаменитим «сокіабле», і ще багатьох татусів-легенд проєкту. Всі знають, скільки гумору та позитиву дарує з екранів кожен тато, а тепер уявіть, що буде, коли вони зберуться разом!

«Хата на тата» ― скоро в ефірі СТБ.

Також в осінньому телесезоні в ефірі СТБ ― прем’єрні випуски проєктів «Сліпа», «Звана вечеря» і «Неймовірна правда про зірок» з Надією Матвєєвою і Григорієм Решетником.

Серіальна осінь на СТБ подарує глядачам цілу лінійку неймовірних життєвих історій, які надихають, дивують і мотивують. Герої серіалів готові пройти через будь-які випробування заради кохання. Глядачі побачать довгоочікуване продовження масштабної костюмованої драми «Кріпосна» («Кріпосна. Жадана любов»), а також нову історичну драму, що оповідає про заборонене кохання в середині XIX століття, ― «Кава з кардамоном». Також цієї осені на екрани вийдуть серіал «Пікнік», продовження авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» ― «Колір помсти», другий сезон популярного серіалу «Швабра», мелодрама «Некероване кохання» та інші серіали українського виробництва.

Ключовою темою в серіалі є криза середнього віку. Телеглядач стане свідком відразу кількох сюжетних ліній. Долі й історії головних героїв тісно між собою переплетені. У центрі уваги перебуває подружня пара ― Віра та Олег Лапіни, які 17 років разом. Вони виховують доньку-підлітка і маленького сина. Здається, вони так давно разом, що вже все знають одне про одного. Проте Олег і Віра почали віддалятися. На пікніку з хорошими друзями трапиться інцидент, який викличе справжню бурю пристрастей, і всі скелети у шафах героїв будуть виявлені.

У ролях: Анна Кузіна, Кирило Жандаров, Віра Кобзар, Максим Девізоров, Аліна Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорська, Олександр Кобзар, Марія Стопник та ін.

Режисерка-постановниця: Ірина Громозда.

Кількість серій: 8.

Виробництво: Mamas film production.

У продовженні улюбленого серіалу глядачі дізнаються, які ще випробування доля підготувала для Каті Вербицької, чи залишився живий Андрій Жадан і як складеться життя улюблених героїв.

Катя Вербицька, колишня кріпачка панів Червінських, нарешті отримала вистраждану свободу і пішла під вінець з Андрієм Жаданом, найкращою людиною, яку вона знала. Та тільки-но над їхніми головами церковний хор проспівав «Многая літа», невідомий встромив ніж у груди Андрія і перетворив таке бажане щастя на суцільний жах. Що ж за демони з минулого з’явилися помститися Андрієві? І чому розплачуватися за все тепер доведеться Каті?

Втім, не тільки для Каті доля підготувала непрості випробування. Наталі Дорошенко так мріяла про мир і спокій у стінах святої обителі. Та хіба можна сховатися за найвищими стінами від себе самої?

Син ― самогубець, маєток у чужих руках ― смиренність ніколи не була чеснотою Петра Червінського, а вже тепер, коли зруйновано все, чим він дорожив, чи здатне хоч щось стримати руйнівну міць його гніву?

Здавалося, ніщо не може затьмарити щастя Ніколя Дорошенка та Олени Кореневої. Та як бути, якщо для суспільства ви ― перелюбники, котрі зневажили мораль?

Куховарка Павлина вже давно живе чужим щастям і не сподівається на увагу долі до неї. Та хіба кохання вибирає, у якому віці нагрянути?

Того травневого ранку під лунання дзвонів ніжинського собору, яке знаменувало вінчання двох вільних і щасливих, у краще майбутнє увірували багато людей. Та чи довго судилося прожити цій вірі?

Режисер: Фелікс Герчиков.

У ролях: Соня Прісс, Станіслав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Марк Дробот, Тарас Цимбалюк, Олеся Жураківська, Віктор Жданов, Максим Радугін, Сергій Стрельников, Федір Лавров, Марія Машкова, Аліна Коваленко та ін.

Шоуранерка: Тала Пристаєцька.

Кількість серій: 24.

Серіал виробництва Solar Media Entertainment і телеканалу СТБ за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. У центрі сюжету ― історія красивого, але забороненого кохання юної дівчини Анни до дорослого одруженого польського шляхтича Адама. Події розгортаються у Львові в середині XIX століття, за часів «Весни народів». Серіал знятий за романом львівської письменниці Наталії Гурницької, який уже став бестселером в Україні.

Шоуранерка і виконавиця головної ролі ― Олена Лавренюк. Її партнером став польський актор Павло Делонг, відомий за фільмами «Список Шиндлера» і «Дім».

Режисерка: Ірина Громозда.

Кількість серій: 10.

У вересні на екрани вийде продовження авантюрної мелодрами «Колір пристрасті», на яке глядачі чекали весь рік. За сюжетом Марія, заможна і шанована директорка дитячого будинку і вдова начальника митниці Євгена Матвієнка, перебуває під вартою за звинуваченням у вбивстві контрабандиста Мілоша Князовицького. Усі докази проти неї. Марія не заперечує своєї провини. На неї чекає довгий термін серед убивць і рецидивісток. Їй потрібно витримати, подолати всі випробування, знайти втрачену дочку і любов.

Режисер: Сергій Сторожев.

У ролях: Юрій Феліпенко, Дар’я Легейда, Поліна Калмикова, Вікторія Литвиненко, Віталій Салій та ін.

Кількість серій: 24.

Також цієї осені в ефірі СТБ глядачі побачать прем’єру гостросюжетної мелодрами «Некероване кохання» з Антоном Батирєвим і Лянкою Гриу (виробництво StarlightProduction), продовження улюбленої детективної історії «Швабра», прем’єрні серії детективного проєкту «Слід» та інші захопливі історії.

