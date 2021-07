Гостросоціальний проєкт, який упродовж багатьох років встановлює справедливість, продовжує ставити власні рекорди. 16 сезон програми «Один за всіх» був сповнений історій, від яких холоне кров. Та команда професіоналів і небайдужих до своєї справи людей здатна на справжні подвиги. Про вражаючі підсумки 16 сезону — читайте в нашому матеріалі.

У сезоні весна-2021 гостросоціальний проєкт «Один за всіх» із ведучим Сергієм Костирою та експертами брався за найскладніші справи: підозра у зґвалтуванні малолітніх, фізичне та емоційне насильство, сімейні конфлікти, неналежне ставлення до дітей, невиконання батьківських зобов’язань. Заради пошуку правди команда «Один за всіх» ретельно вивчає кожне звернення по допомогу, яке отримує проєкт. Результат цієї весни просто вражаючий: врятовано 10 дітей, 3 героям допомогли знайти сім’ю, вирішено 12 сімейних конфліктів та проведено додаткове журналістське розслідування страшного вбивства 7-річної Маші.

Проєкт завершив сезон із часткою 10,7 та позитивною внутрішньою динамікою кожного випуску. Щотижня «Один за всіх» ставав лідером слоту по жіночій аудиторії 18-54 (частка сезону 13,9) та посів друге місце у слоті по комерційній аудиторії. З 25 випусків весняного сезону «Один за всіх» 11 разів входив у топ-5 програм дня і двічі ставав лідером дня.

Редакція STB.UA вітає усю команду «Один за всіх», яка стоїть на варті справедливості!

