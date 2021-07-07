Стартували зйомки 17 сезону проєкту «Один за всіх»

Проєкт «Один за всіх» уже багато років висвітлює найрезонансніші теми і відновлює справедливість. Стало відомо, що програма повертається до знімань і береться до роботи над 17 сезоном. Ведучий Сергій Костира і керівник проєкту Роман Панасенко опублікували світлини з тарілкою. Більше — в матеріалі.

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Уже восени глядачі телеканалу СТБ побачать нові випуски 17 сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх». Команда береться за історії, які потребують розслідування і відновлення справедливості! Ведучий Сергій Костира і керівник проєкту Роман Панасенко поділилися фото з тарілкою і повідомили про старт знімань.

«Неймовірна команда “Один за всіх”! Кожен з цієї команди заради спільної мети здатен перевернути гори догори дригом. У минулому сезоні ми довели всім, що ми кращі! Разом ми сила! Надійні, найкращі, мої. Сьогодні офіційно старт нового сезону!», — написав ведучий.

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