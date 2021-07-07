Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvMXphdnNlaCIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Стартовали съемки 17 сезона проекта «Один за всіх»

07.07.2021

Проект «Один за всіх» уже много лет освещает самые резонансные темы и восстанавливает справедливость. Стало известно, что программа возвращается к съемкам и приступает за работу над 17 сезоном. Ведущий Сергей Костыра и руководитель проекта Роман Панасенко публиковали снимки с тарелкой. Больше — в материале.

Больше по теме: «Один за всіх»-16 выпуск 25: горе-мать продавала дочерей за 40 000 гривен

Уже осенью зрители телеканала СТБ увидят новые выпуски 17 сезона остросоциального проекта «Один за всіх». Команда берется за истории, которые требуют расследования и восстановления справедливости! Ведущий Сергей Костыра и руководитель проекта Роман Панасенко поделились фото с тарелкой и сообщили о старте съемок.   

«Невероятная команда “Один за всіх”! Каждый из этой команды ради общей цели способен свернуть горы вверх тормашками. В прошлом сезоне мы доказали всем, что мы лучшие! Вместе мы сила! Надежные, лучшие, мои. Сегодня официально старт нового сезона», — написал ведущий. 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить