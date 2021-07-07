Проект «Один за всіх» уже много лет освещает самые резонансные темы и восстанавливает справедливость. Стало известно, что программа возвращается к съемкам и приступает за работу над 17 сезоном. Ведущий Сергей Костыра и руководитель проекта Роман Панасенко публиковали снимки с тарелкой. Больше — в материале.

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Уже осенью зрители телеканала СТБ увидят новые выпуски 17 сезона остросоциального проекта «Один за всіх». Команда берется за истории, которые требуют расследования и восстановления справедливости! Ведущий Сергей Костыра и руководитель проекта Роман Панасенко поделились фото с тарелкой и сообщили о старте съемок.

«Невероятная команда “Один за всіх”! Каждый из этой команды ради общей цели способен свернуть горы вверх тормашками. В прошлом сезоне мы доказали всем, что мы лучшие! Вместе мы сила! Надежные, лучшие, мои. Сегодня официально старт нового сезона», — написал ведущий.

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