Три недели назад на всю Украину прогремела ошеломляющая новость. 31-летняя Кристина из Одессы хотела продать двух родных дочерей соседке. Цену указала 20 000 гривен за одну девочку. Соседка вызвала правоохранительные органы. Полиция изъяла детей, однако Одесский суд вернул детей матери. Как оказалось Кристина с мужем Никитой убедили одесскую фемиду, что они образцовые родители. А история с торговлей детьми — выдумка соседки, которая хотела забрать девочек. Больше выяснили в 25 выпуске проекта «Один за всіх»-16.

Соседки Жанна и Лариса приехали в студию программы «Один за всіх»-16. Они умоляли не возвращать детей Кристине. И в случае, если не справится суд, то они устроят самосуд. Дети голодные, холодные, всегда грязные. Две женщины живут в общей коммунальной квартире, поэтому ежедневно видели собственными глазами, как страдают дети. В один страшный день Кристина предложила дочери Ларисы купить двух девочек за 40 000 гривен.

В студию приехал Никита — сожитель Кристины. Мужчина начал переводить обвинения на соседок, мол, вся история — клевета. Однажды они встретили дочь Ларисы, которая сама предложила на нее переписать детей.

Однако выяснилось, что Никиту подозревают в изнасиловании девочек. Ведь даже правоохранительные органы допрашивали его. Дочери часто ассоциировали овощи с половым органом и рассказывали соседям, как Кристина с Никитой их развращают.

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Пришло время выйти в студию Кристине. Горе-мать уверяла, что она закодирована от алкогольной зависимости. Отрицала все, что говорили девочки журналистам: и то, что била их, и то, что вступала в половую связь на глазах у дочерей. Более того, она точно не продавала их, а наоборот, стала жертвой в этой истории, ведь ее детей хотели несправедливо изъять.

Чтобы расставить все точки над «і», Кристина и Никита прошли детектор лжи. Результат ошеломил всех. К счастью, мужчина не домогался девочек. А вот горе-мать находилась в таком алкогольном опьянении, что даже не помнит, продавала ли собственных дочерей.

После программы все материалы выпуска были переданы в службу по делам несовершеннолетних. Процесс направлен на лишение Кристины родительских прав.

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