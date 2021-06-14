Три тижні тому на всю Україну прогриміла приголомшлива новина. 31-річна Христина з Одещини хотіла продати двох рідних доньок сусідці. Ціну вказала 20 тисяч за одну дівчинку. Сусідка викликала правоохоронні органи. Поліція вилучила дітей, проте Одеський суд повернув їх матері. Як виявилося, Христина з чоловіком Микитою переконали одеську феміду, що вони зразкові батьки, а історія з торгівлею дітьми — вигадка сусідки, яка мала на меті забрати дівчат. Більше з’ясували у 25 випуску проєкту «Один за всіх»-16.

Сусідки Жанна та Лариса приїхали до студії програми «Один за всіх»-16. Вони благали не повертати дітей Христині. І в разі, якщо не впорається суд, то вони влаштують самосуд. Діти голодні, холодні, завжди брудні. Двоє жінок живуть у спільній комунальній квартирі, тож щодня бачили на власні очі, як страждає малеча. Одного страшного дня Христина запропонувала доньці Лариси купити двох доньок за 40 тисяч гривень.

До студії приїхав Микита — співмешканець Христини. Чоловік почав переводити звинувачення на сусідок, мовляв, уся історія — наклеп. Одного дня вони зустріли доньку Лариси, яка сама запропонувала на неї переписати дітей.

Проте з’ясувалося, що Микиту підозрюють у зґвалтуванні дівчат. Адже навіть правоохоронні органи допитували чоловіка. Донечки часто асоціювали овочі зі статевим органом і розповідали сусідам, як Христина з Микитою їх розбещують.

Більше на тему: «Один за всіх»-16 випуск 24: любовний трикутник, або спроби повернути чоловіка-зрадника

Настав час вийти до студії Христині. Горе-мати запевняла, що вона закодована від алкогольної залежності. Заперечувала все, що казали дівчата журналістам: і те, що била їх, і те, що вступала у статевий зв’язок на очах у доньок. Ба більше, вона точно не продавала дівчат, а навпаки, стала жертвою в цій історії, адже її дітей хотіли несправедливо вилучити.

Щоб розставити всі крапки над «і», Христина і Микита пройшли детектор брехні. Результат приголомшив усіх. На щастя, чоловік не домагався дівчаток. А ось горе-мати перебувала в такому алкогольному сп’янінні, що навіть не пам’ятає, чи продавала власних доньок.

Після програми всі матеріали випуску були передані в службу у справах неповнолітніх. Процес спрямований на позбавлення Христини батьківських прав.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ