28-річна Анна майже рік виховує чотирьох дітей сама, адже чоловік зрадив її і пішов до коханки Світлани. Що тільки не робила Аня, щоб повернути його, навіть дозволила Євгенові жити на дві сім’ї. Проте чоловік не хоче повертатися, навіть попри те, що Анна знову вагітна від нього. У студії «Один за всіх» журналісти розплутають неймовірну загадку. Невже Євген живе аж на три сім’ї? Більше — в матеріалі про 24 випуск.

Анна приїхала до студії проєкту «Один за всіх», де розповіла, що їй зрадив коханий, якому вона народила 4 дітей. Він пішов до подруги куми, незважаючи на щасливий шлюб. Та найбільше обурює те, що Євген інколи приходив до Анни задля постільних втіх. Аня пробачала йому щоразу, адже стверджує, що й досі кохає його.

До студії вийшла Світлана, яка рішуче налаштована боротися за своє щастя. Хоч вона і втомилася від витівок Ані, все одно має намір забрати Євгена. Між жінками триває страшенна ворожнеча. Вони б’ються, сваряться і пишуть образи одна на одну в соціальних мережах. А ось діти Ані люблять батька більше, тож Світлана має намір забрати всіх чотирьох до себе.

Настав час вийти Євгену. Чоловік був доволі агресивно налаштований, звинувачував у зрадах саму Анну. Мовляв, це вона почала вести аморальний спосіб життя. Усі випадки рукоприкладства заперечував, мовляв, ніколи не бив колишню дружину.

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Крім того, журналісти програми відшукали ще одну жінку з життя Євгена. Валентина впевнено зайшла у студію і жбурнула нижню білизну чоловіка йому в обличчя. Вона виховує сина, якого кілька років тому народила від нього. Євген на емоціях просто залишив студію. А от Світлана була шокована подробицями минулого життя коханого.

Video: «Один за всіх»-16 випуск 24: любовний трикутник, або спроби повернути чоловіка-зрадника 24 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон від 06.06.2021 шокував усіх. Більше дізнайтеся в матеріалі про 24 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон

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