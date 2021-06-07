28-летняя Анна почти год одна воспитывает 4-х детей, ведь муж изменил ей и ушел к любовнице Светлане. Что только ни делала Аня, чтобы вернуть его, даже позволила Евгению жить на две семьи. Однако мужчина не хочет возвращаться, даже несмотря на то, что Анна снова беременна от него. В студии «Один за всіх» журналисты распутают невероятную загадку. Неужели Евгений живет на целых три семьи? Больше — в материале о 24 выпуске.

Анна приехала в студию проекта «Один за всіх», где рассказала, что ей изменил любимый, которому она родила 4 детей. Он ушел к подруге кумы, несмотря на счастливый брак. Однако наиболее возмутительным является то, что Евгений иногда приходил к Анне для постельных утех. Аня прощала его каждый раз, ведь утверждает, что до сих пор любит его.

В студию вышла Светлана, которая решительно настроена бороться за свое счастье. Хоть она и устала от выходок Ани, все равно намерена увести Евгения. Между женщинами продолжается страшная вражда. Они дерутся, ссорятся и пишут оскорбления друг на друга в социальных сетях. А вот дети Ани любят отца больше, поэтому Светлана намерена забрать всех четырех к себе.

Пришло время выйти Евгению. Мужчина был достаточно агрессивно настроен, обвинял в изменах Анну. Мол, это она начала вести аморальный образ жизни. Все случаи рукоприкладства отрицал, мол, никогда не бил бывшую жену.

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Кроме того, журналисты программы отыскали еще одну женщину из жизни Евгения. Валентина уверенно вошла в студию и бросила нижнее белье мужчины ему в лицо. Она воспитывает сына, которого несколько лет назад родила от него. Евгений на эмоциях просто покинул студию. А вот Светлана была шокирована подробностями прошлой жизни любимого.



Video: «Один за всіх»-16 выпуск 24: любовный треугольник, или попытки вернуть мужа-изменника 24 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 06.06.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 24 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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