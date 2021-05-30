37-летний Сергей Черный — герой 10 выпуска проекта «Таємниці ДНК»-3 (выпуск от 06.04.2021) — пообещал на всю страну не отказываться от детей. Его бывшую жену лишили родительских прав. В студии программы «Таємниці ДНК» он узнал, что двое из трех ее малышей ему не родные. Несмотря на это, Сергей забрал их всех к себе и воспитывал с новой возлюбленной. Но впоследствии на всю страну прогремел скандал о горе-отце, который пытает детей раскаленным железом. Односельчане говорят, что во всем виновата его новая жена. Другие утверждают: Сергей ― безжалостный палач. В ситуации разбирались в студии проекта «Один за всіх»-16 в 23 выпуске.

В студию приехали социальный педагог школы, где учатся дети, а также работник службы по делам детей. Женщины рассказали, как увидели на ягодицах, ножках и между ножками детей Сергея страшные ожоги. Во время уроков учительница заметила, что они не могли сидеть. Поэтому руководство школы вызвало родителей и в их присутствии осмотрели детей. Дети, чувствуя адскую боль, все равно защищали отца и винили во всем своего старшего брата.

В полицию обратилась работник поселкового совета. По выводам правоохранительных органов Сергей причинил телесные повреждения раскаленной кочергой своим двум малолетним детям ― у них на теле были ожоги. Мужчина совершил такие действия, когда его жена пожаловалась, что дети не слушаются. По данному факту открыто уголовное дело. Сейчас Сергей находится под стражей.

Родители Сергея приехали в студию, где начали обвинять неродных детей мужа в плохом поведении. Они убеждены, что виновен старший мальчик, который будто бы вообще растет извращенцем. Такая позиция пожилых людей шокировала всю студию. Ведь ради сына они начали наговаривать на внуков.

Екатерина — жена Сергея — приехала в студию, чтобы прекратить слухи в селе и защитить честь своего мужа. Она убеждена в невиновности Сергея. Да, он бил детей, но не обжигал их. Сама Екатерина никогда не поднимала на них руку. И это несмотря на то, что дети между собой часто ссорятся. Есть четкое разделение между родными и неродными детьми. Но впоследствии показания Екатерины изменились. Сергей все же пытал детей, а все потому, что она ему пожаловалась на плохое поведение сыновей и дочери. Более того, Катя намеревалась отдать Никиту и Илью в интернат на перевоспитание. Хотя в школе ребята отличаются примерным поведением.

Кроме того, Екатерина уже лишена родительских прав. Причиной стали телесные повреждения, которые она систематически наносила детям.

Чтобы расставить все точки над «і», в студии заслушали результаты проверки на детекторе лжи, которую Екатерина прошла накануне программы. Выяснилось, что женщина охотно отдаст не своих детей в интернат. Кроме того, она постоянно создавала конфликтные условия, чтобы муж наказал детей. А когда он это делал, женщина не спасала их, а наоборот, держала, пока тех пытали раскаленным железом.

После выпуска на Екатерину было заведено уголовное дело. Все материалы, полученные в студии, переданы в качестве доказательств. Место Екатерины — за решеткой.



Video: «Один за всіх»-16 выпуск 23: История о пытках детей раскаленной кочергой 23 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 30.05.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 23 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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