Катя и Сергей с Хмельниччины приехали в студию программы «Таємниці ДНК». У них пятеро детей: 4-летний Никита от прошлых отношений Кати, а также Илья, Софийка и Артем от прошлого брака Сергея и общий семимесячный сын Вадим. Для Кати семья ― самое главное, она не представляет жизни без деток. Но Сергей в последнее время усомнился в своем отцовстве. Истину устанавливали в 10 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-3.

Сергей и Катя хотели пожениться в ближайшее время, но их планам помешала бывшая жена Сергея и мама его троих детей Любовь. Женщина уверяет, что он не является отцом ни для одного из детей и может быть бесплодным.

Подтвердила эти опасения и первая жена Сергея Наталья, которая так и не смогла забеременеть от него. К бесплодию могла привести тяжелая болезнь детства Сергея, поэтому сейчас он уже и не уверен, что самый младший сын Вадим от него. Мужчина не знает, как жить дальше с детьми, которые, возможно, не его родные, а имеют другого отца. Более того, Сергея мучают мысли, что Катя могла ему изменить, когда его не было дома.

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Мужчина уже сталкивался с изменой, ведь его бывшая жена при расставании призналась, что все дети не от него. Тогда Сергей застукал ее с другим, а вскоре узнал, что Артем — от любовника. Несмотря на это, когда Любу лишили родительских прав, Сергей забрал троих детей из детдома к себе.

Но когда Любовь приехала в студию, ее позиция кардинально изменилась. Женщина призналась, что выдумала эту историю, дабы насолить бывшему мужу. Она никогда ему не изменяла, а была верной женой. Чтобы наконец-то установить истину, ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверты с результатами тестов ДНК. Вероятность того, что Артем и Илья являются сыновьями Сергея, — 0%. А вот Софийка таки родная дочь мужчины: вероятность отцовства составила 99,9%.

Пришло время развеять сомнения Сережи и спасти их брак с Катей. Вероятность того, что Вадим ― сын Сергея, составила 99,9%.

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