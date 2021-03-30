В 9 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-3 Мария обратилась за помощью, дабы выяснить, жив ли ее первенец. Несколько лет женщина живет в столице, имеет собственный торговый бизнес и воспитывает 13-летнюю дочку Дарину. Но у Марии есть глубокая душевная боль, которая не отпускает ее целых 16 лет! Осенью 2004 года в роддоме при загадочных обстоятельствах умер ее первенец. Что установил тест ДНК — читайте в материале.

В студии программы Мария рассказала, что 16 лет назад родила своего первенца. Тогда сына положили на стол и сказали, что он мертв. Женщина была в шоке и непрерывно плакала. Ей даже не дали в тот момент попрощаться с ним. По сегодняшний день Мария не понимает, почему и как это произошло.

Но сейчас женщина уверяет, что ее сын живой и воспитывается в другой семье. Ведь ее беременность проходила хорошо и она даже слышала крик новорожденного ребенка. Подозрения подтвердились пять лет назад: тогда в своём городе Мария увидела женщину Оксану, с которой рожала вместе в тот день. А рядом с ней – сына Романа, который был полной копией Марии.

Мария несколько лет просила Оксану провести ДНК-экспертизу с Романом. Но та всегда агрессивно отказывала. Мария уверенна: 16 лет назад Оксана украла ее первенца, когда сама родила мертвого ребенка, и врачи ей в этом помогли.

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В студию приехала сама Оксана. Женщина действительно рожала в том же роддоме и в тот же день. Однако уверяет, что не воровала чужих детей. Оксана отмечает, что Маша свалилась как снег на голову, создала столько неприятностей ее семье, а также нанесла существенную моральную травму сыну.

Более того, стало известно, что Мария активно помогала своей матери на огороде, будучи на 9 месяце беременности. Женщина уезжала из роддома под расписку, что не имеет претензий к акушерам.

Все точки над «і» расставил тест ДНК. Вероятность того, что Мария является мамой Романа, составила 0%, а того, что его мать ― Оксана, ― 99,9%. В конце выпуска Мария попросила прощения у семьи Оксаны и ее сына Романа.

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