20-летний Роман из Одессы обратился за помощью на проект «Таємниці ДНК». Полгода назад неожиданно в жизни парня появился 28-летний двойник Владислав и заявил, что они могут быть родными братьями. В это родство Роман не верит и придерживается мнения, что киевский двойник – аферист, который претендует на его квартиру в центре города. Чтобы установить истину, Роман согласился на тест ДНК. Больше о 8 выпуске — читайте в материале.

В студию приехал Роман. Парень увлекается моделингом и снимается в местных рекламах: съемки для каталогов, заведений и брендов одежды. Моделинг – это искусство, он получает удовольствие от процесса съемок и работы с фотографом. И в будущем мечтает попасть на мировые подиумы. Недавно в его жизни появился 28-летний парень, который представился его родным братом. Сначала Рома не поверил и заподозрил аферу. Но мысли о возможном родстве с Владиславом его не отпускают. Роман предполагает, что они могут быть братьями по линии отца, которого он видел лишь в детстве и о котором ничего не знает.

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-3 выпуск 7: встреча отца с сыном спустя 30 лет

Команда проекта выяснила, что Владислав писал не только Роме, но и семье Ольги и ее сыну Сергею. Семья вышла на связь со студией. Ольга рассказала, что ее сестра когда-то родила мертвого мальчика. Но больше информации у нее никакой нет.

Владислав же в родстве с Романом уверен на 100 %. Ему не надо от него денег или квартиры. Все, в чем нуждается парень, – общение. И чтобы доказать, что он не аферист, Влад приехал в студию проекта «Таємниці ДНК». С четырех лет парень жил в интернатах и ни о чем хорошем с того времени рассказать не может. Его оставляли без еды на 3–4 дня. Он всегда был один в этой жизни. Но когда увидел Рому в рекламе, сразу понял, что тот его брат.

Ответы на все вопросы дал результат теста ДНК. Ведущая Татьяна Высоцкая открыла два конверта. Вероятность того, что Роман и Владислав ― братья, составила 0%. А вот второй тест показал: вероятность того, что Ольга является родной тетей Владислава, — 99,9%.

Video: «Таємниці ДНК»-3 выпуск 8: являются ли похожие парни родными братьями? Что удалось установить команде проекта Таємниці ДНК и какие результаты показал тест ДНК в 6 выпуске 3 сезона Таємниці ДНК от 23.03.2021 — читайте в материале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ