Целых 30 лет Сергей жил с сомнениями, что у него таки есть сын. Сейчас он имеет все: любящую жену, ребенка и любимую работу. Но счастливым себя не чувствует, ведь все эти годы подозревает, что на свете живет его непризнанный сын. В 7 выпуске «Таємниць ДНК»-3 команда проекта выяснила правду и помогла Сергею получить ответы на все главные вопросы жизни! Больше — в материале.

В студию пришел 51-летний Сергей и рассказал о своих догадках, что у него таки есть сын от предыдущего брака. Его первая жена имеет 30-летнего сына Святослава. Однако когда мальчик родился, мужчина заподозрил, что тот ему не родной. Более того, мать Сергея была против этих отношений, поэтому он решил уйти из семьи.

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Стоит заметить, что Сергей до самой смерти матери не был сепарирован от нее, поэтому постоянно делал то, что она ему приказывала. Более того, мать никогда не хотела отпускать сына в самостоятельную жизнь. Когда она умерла, мужчина почувствовал не только боль потери, но и огромный стыд от осознания того, что он натворил в прошлом.

Татьяна — первая жена Сергея — приехала в студию и рассказала, что однажды получила телеграмму с извещением, мол, муж погиб в автокатастрофе. А все потому, чтобы не платить алименты. Однако Сергей отметил, что о данной телеграмме ничего не знал.

Ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с результатом теста ДНК. Вероятность того, что Сергей является отцом Славы, составила 99,9%. После объявления результатов Слава вышел в студию. Он смог простить отца, а после съемок Сергей приехал в гости к сыну.

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