Война за наследство! Кому достанутся 4 гектара земли и 50 000 гривен после смерти мужа — свекрови или 5-летнему сыну? Сейчас это самая большая проблема 22-летней многодетной Яны, ведь ее ребенка не ​​признает мать умершего мужа. Все точки над «і» расставит результат теста ДНК. Больше о 6 выпуске программы «Таємниці ДНК»-3 — читайте в материале.

Несмотря на свой юный возраст, Яна уже многодетная мать и в третий раз замужем. Невзирая на счастливый брак и троих детей, она до сих пор не может прийти в себя от внезапной смерти второго мужа Романа, от которого родила сына Илюшу. Яна жалуется, что эта трагедия стала началом ожесточенной борьбы со свекровью.

Яна рассказала, что ее цель — доказать бабушке, что Илья — ее биологический внук. Тем самым отсудить часть земельных участков, которые по закону принадлежать сыну покойного Романа. Многодетная мама вспоминает, как начали появляться обвинения. Она сразу не понравилась второй свекрови, ведь имела уже дочь от первого брака и была разведенной. Поэтому когда родился Илья, бабушка даже не захотела его видеть. Со временем и сам Роман начал плохо относиться к Яне. Постоянная ревность, подозрения разрушали брак.

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В студии программы «Таємниці ДНК» свекровь Лилия рассказала, что виновной в смерти Романа считает именно Яну, ведь тот не выдержала постоянных измен жены. Более того, Илюша — нагулянный ребенок, которого Яна всячески пытается навязать семье покойного Ромы. Лилия даже была готова разделить земельные паи поровну, но невестка отказалась. Поэтому семья покойного Романа считает, что Яне нужны лишь деньги, а Рому она не любила, ведь пошла на свидание с другим, в то время как мужа еще даже не успели похоронить.

В студию приехали родная сестра покойного Андрея. Марина рассказала, что у ее брата были отношения с Яной и если бы не она, он был бы жив до сих пор. Такие обвинения абсолютно не аргументированы, ведь Андрей болел сахарным диабетом. Но Лилия и Марина были уверены, что Илья — его сын.

Все точки над «і» расставил тест ДНК. Вероятность того, что Лилия является бабушкой Ильи, составила 99,9%. Сердце женщины растаяло. Поэтому она пообещала внуку общаться.

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