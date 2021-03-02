В 5 выпуске программы «Таємниці ДНК» за помощью обратился 40-летний Владимир из Черновицкой области. Мужчина проживает с женой Ульяной и воспитывает 8 детей. Пара счастлива в браке и ждет пополнения. Владимир рассказывает, что всегда мечтал о большой и крепкой семье. Ведь его родители никогда не проявляли к нему особой любви, хоть он и был единственным ребенком в семье. Больше — узнайте в материале о 5 выпуске проекта «Таємниці ДНК».

В студии программы Владимир признался, что пережил очень сложное детство. Он никогда не чувствовал особой любви со стороны матери, часто терпел оскорбления и обиды. Но все стало на свои места, когда он узнал, что не является ей родным сыном. Мужчина осознал, что именно из-за того, что он усыновлен, он чувствовал себя чужим. Мама Мария ошеломила его признанием: 40 лет назад в роддоме она похитила его у другой роженицы по имени Варвара. Женщина работала в роддоме, сама уже пережила четыре выкидыша и когда увидела маленького Вову, не могла упустить возможность стать мамой. Но любую информацию о биологической маме и этой афере Мария отказывается давать сыну.

Мужчине ничего не оставалось, как провести собственное расследование, чтобы найти родную маму, от которой его забрали не по ее воле. Спустя пару месяцев он нашел потенциальную маму – 60-летнюю Варвару из молдавского села. И та в телефонном разговоре призналась ему, что и вправду родила 40 лет назад мальчика, но в роддоме сказали, что малыш умер. С тех пор женщина живет с огромной болью утраты.

Больше по теме: «Таємниці ДНК»-3 выпуск 4: встреча спустя 15 лет и непростое признание сына

Команда проекта «Таємниці ДНК» провела собственное расследование и отыскала вероятную мать. Однако тест ДНК с Варварой показал, что Владимир не является ее сыном. Ведущая проекта Татьяна Высоцкая открыла второй конверт с результатами генетического теста, проведенного между Владимиром и Марией. Вероятность того, что она является его матерью, составила 0%.

Но настоящим шоком стало появление Марии. Женщина приехала в студию, где рассказала, что никогда не обижала Владимира. Убитая горем мать призналась, что она не рожала Вову, но забрала из роддома малыша, которого туда подбросили. Поэтому Мария совершила доброе дело, забрав его в семью.

Внукам помогает по сей день, пересылая деньги. Недавно Мария оформила завещание на сына.

Эксперты были шокированы отношением Владимира к матери, ведь женщина действительно посвятила всю свою жизнь сыну. Она готова все простить, ведь любит Вову больше всего на свете. Однако о его биологических родителях ничего не знает, ведь никогда никого не похищала.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ