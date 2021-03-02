«Таємниці ДНК»-3: неймовірна історія 5 випуску про всиновленого 40 років тому Володимира

У 5 випуску програми «Таємниці ДНК» по допомогу звернувся 40-річний Володимир з Чернівецької області. Чоловік проживає з дружиною Уляною та виховує 8 дітей. Пара щаслива в шлюбі і чекає поповнення. Володимир розповідає, що завжди мріяв про велику і міцну сім’ю. Адже його батьки ніколи не виявляли до нього особливої ​​любові, хоч він і був єдиною дитиною в сім’ї. Більше — дізнайтеся в матеріалі про 5 випуск проєкту «Таємниці ДНК».

У студії програми Володимир зізнався, що пережив дуже складне дитинство. Він ніколи не відчував особливої ​​любові з боку матері, часто терпів образи та приниження. Але все стало на свої місця, коли він дізнався, що не є їй рідним сином. Чоловік усвідомив, що саме через те, що він усиновлений, він почувався чужим. Мама Марія приголомшила його визнанням: 40 років тому в пологовому будинку вона викрала його в іншої породіллі на ім’я Варвара. Жінка працювала в пологовому, сама вже пережила чотири викидні і коли побачила маленького Вову, не могла оминути можливості стати мамою. Проте будь-яку інформацію про біологічну маму і цю аферу Марія відмовляється давати синові.

Чоловікові нічого не залишалося, як провести власне розслідування, щоб знайти рідну маму, від якої його забрали не з її волі. Через кілька місяців він знайшов потенційну маму — 60-річну Варвару з молдавського села. І та в телефонній розмові зізналася йому, що справді народила 40 років тому хлопчика, але в пологовому будинку сказали, що малюк помер. Відтоді жінка живе з величезним болем втрати.

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Команда проєкту «Таємниці ДНК» провела власне розслідування і знайшла ймовірну матір. Однак тест ДНК з Варварою показав, що Володимир не є її сином. Ведуча проєкту Тетяна Висоцька відкрила другий конверт з результатами генетичного тесту, проведеного між Володимиром і Марією. Імовірність того, що вона є його матір’ю, склала 0%.

Та справжнім шоком стала поява Марії. Жінка приїхала в студію, де розповіла, що ніколи не ображала Володимира. Убита горем мати зізналася, що вона не народжувала Вову, але забрала з пологового будинку малюка, якого туди підкинули. Тож Марія зробила добру справу, забравши його в сім’ю. Онукам допомагає й досі, пересилаючи гроші. Нещодавно Марія оформила заповіт на сина.

Експерти були шоковані ставленням Володимира до матері, адже жінка справді присвятила все своє життя синові. Вона ладна все пробачити, адже любить Вову понад усе. Проте про його біологічних батьків нічого не знає, адже ніколи нікого не викрадала.

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