У 4 випуску на програму «Таємниці ДНК» звернулася 41-річна Олена з Кропивницького. Вона наважилася на цей крок, щоб урятувати 18-річного сина Микиту. 15 років тому Віктор — колишній чоловік Олени — покинув сім’ю, заявивши, що дитина не від нього, адже в них різні групи крові. Для сина це стало неймовірною травмою, яка, на думку Олени, трансформувалася в його орієнтацію флюїда. Хлопець не визначився зі своєю статтю і, як зауважує сам, може бути і чоловіком, і жінкою.

Пані Олена поділилася власною історією. Наразі її головна мета — допомогти синові визначитися зі статтю. Жінка вірить, що зробити це можна, вирішивши проблеми минулого і загоївши давні рани.

З Віктором Олена познайомилася досить рано, у 17 років уже побралася з ним. Проте через 7 років чоловік зрадив їй, тож Олена зібрала свої речі і пішла від нього разом із дитиною. Згодом Віктор узагалі відмовився від свого батьківства, аргументуючи це різними групами крові із сином.

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Особливості в поведінці Микити мати почала помічати років із 7. Хлопчик мало з ким спілкувався, відпустив волосся й нігті. Микита завітав до студії проєкту «Таємниці ДНК», де зізнався, що батько заперечував його існування, щоразу доводив, що вони не рідні. Причиною стали гроші. Адже коли з’явилася коханка, він одразу заявив, що Олена нагуляла Микиту, щоб не сплачувати аліменти.

Свою правду розповів Віктор. Чоловік зізнався, що гадки не має, хто може його розшукувати. Хіба тільки дальні родичі по лінії матері. Тож коли до студії повернулися Олена і Микита, він здивувався. Віктор продовжив заперечувати своє батьківство, мовляв, колишня дружина йому зраджувала. Більше жодних пояснень у нього не було. Тож настав час розставити всі крапки над «і».

Ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт із результатом тесту ДНК. Імовірність того, що Віктор є батьком Микити, — 99,9%. Батько наважився попросити вибачення в сина. Двоє продовжили спілкування, а Микита приїхав у гості до батька.

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