У 3 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 з’ясовували правду в історії, яка від початку не викликає довіри. Невже дружина за допомогою чорної магії намагалася нав’язати чоловікові чужих дітей? Приголомшливі подробиці — дізнайтеся в нашому матеріалі.

36-річний Віктор з Рівненщини розповідає, що в нього була зразкова родина з двома дітьми. Проте одного дня він довідався, що його кохана — підступна жінка, яка веде подвійне життя. Наталя зраджувала йому, у чому сама зізналася. Ба більше, сказала, що діти також можуть бути не від нього.

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Коли правда викрилася, жінка подала на розлучення. Згодом Віктор зрозумів, що був дуже прив’язаний до дружини через чорну магію та приворот. Доволі часто Наталя їздила до ворожки, щоб дізнатися про майбутнє. Тим часом чоловікові ставало дедалі гірше, з’явилися болі в спині.

Згадуючи про одруження, Віктор розповів, що не хотів укладати шлюб, проте його змусила родина дівчини. Тож він не став сперечатися. Згодом з’явилися діти.

А от сама Наталя має іншу версію. Мовляв, завжди була вірною дружиною, яка ніколи не зраджувала чоловікові. Причиною недовіри є наклепи людей, які запевняють Віктора, що діти не його.

Теща також завітала до студії, де емоційно повідомила, що ніколи не займалася магією. Усі поїздки до цілительки мали на меті вилікувати хвору спину Наталі.

Усі крапки над «і» розставив генетичний тест. Імовірність того, що Віктор є батьком усіх дітей Наталії, склала 99,9%.

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