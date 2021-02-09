Три країни, дві долі та одна болюча зрада. 24-річна Діана тривалий час живе у Польщі. У рідному Луцьку вона зазнала болючої зради матері. Жінка віддала її 5-річну бабусі. Маючи велику родину з дядьками й тітками, бабуся віддала її до інтернату. Тепер, коли Діана міцно стоїть на ногах, вона мріє, щоб поряд із нею була рідна сестра. Адже колись давно бабуся обмовилась про ще одну онуку, яку покинули в пологовому будинку. Тож Діана звернулася по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК», щоб знайти свою сестру.

У студії програми дівчина зізналася, що тітка кілька разів забирала її на канікули, проте категорично відмовлялася брати назавжди. Причиною була незразкова поведінка Діани. Проте на це були причини, адже в інтернаті методи виховання були досить жорстокі.

Тож у віці 15 років Діана вирішила втекти. Та згодом її знайшли і примусили повернутися до інтернату. Через кілька років дівчина поїхала до Польщі на заробітки, де згодом вийшла заміж. Зараз вона мріє знайти рідну кров, а саме сестру.

Журналісти проєкту розшукали двох імовірних батьків Діани. Один з чоловіків помер, тож до студії завітав його брат Андрій. Імовірний дядько героїні розповів, що добре пам’ятає і її маму, і як народилася дівчинка. Проте тест ДНК показав, що батьком Діани є Валентин — другий чоловік її матері.

Команда «Таємниць ДНК» провела масштабне розслідування тривалістю пів року. З’ясувалося, що в тому ж пологовому будинку, де народилася Діана, з’явилася на світ дівчинка, яку згодом удочерила родина з Франції.

Анна приїхала до України з надією, що Діана таки її сестра. У студії вона з’явилася з мамою і братом. Неймовірно, адже дівчата мали однакові манери, колір волосся і низенький зріст ― близько 150 см. Істину встановив тест ДНК. Імовірність того, що Анна та Діана ― рідні сестри, склала 99,9%.

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