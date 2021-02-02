1 випуск 3 сезону «Таємниці ДНК» став найприголомшливішим за всю історію проєкту. Пані Наталя завітала до студії, здавалося б, із простим проханням підтвердити батьківство чоловіка. Проте розслідування відкрило страшні подробиці знущань і насильства, які переживають жінка й діти. Більше — в матеріалі.

32-річна Наталя з Павлограда має дітей від різних шлюбів. Вона стверджує, що по-справжньому щасливою відчула себе лише з третім чоловіком Віталієм. Проте конфлікт із колишнім не дає їй спокійно жити. Другий чоловік не визнає своїм сином 8-річного Дениска, мовляв, дитина не від нього. Такі звинувачення дискредитують Наталю в очах нинішнього чоловіка і всіх знайомих.

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Ба більше, минулого року Юрій зазнав травми голови, впав у кому. А коли отямився, то взагалі не впізнав її з сином. Родичі чоловіка використали це проти жінки, мовляв, він ніколи не пригадає чужого сина.

До студії завітала сестра Юрія — Наталія. Жінка повідомила, що дитина зовсім не схожа на Юру, а час вагітності його колишньої дружини не збігається з періодом їхнього спільного життя. Крім того, одного дня мати просто привезла Дениска і покинула на Юрія на два місяці. Виною всьому є нинішній чоловік Наталі Віталій, який змусив її відмовитися від сина. Та коли жінка вирішила забрати дитину назад додому, Віталік почав відкрито знущатися з хлопчика.

Пані Тамара — перша свекруха героїні — також приїхала до студії «Таємниць ДНК». Жінка розповіла, що Наталя навіть хотіла здати Дениса до інтернату через погрози Віталія. Тож Тамара забрала до себе старшу доньку Карину, щоб убезпечити від нового чоловіка колишньої невістки.

Експерти і ведуча ледве стримували сльози, коли Дениско прийшов до студії весь у синцях. Він розповів про побиття, знущання і страшні катування, які заподіює йому вітчим. Відкрилася зовсім інша сторона історії. Наталя і її діти — жертви домашнього насильства. Проте жінка не має сили піти від кривдника, від чого страждає не тільки вона, а й син.

Старша донька Карина зізналася, що Віталій чіплявся до неї і розбещував, коли мами не було вдома.

Та коли відкрили конверт з результатами тесту ДНК, з’ясувалося, що Дениско не є сином Юрія. Друга генетична експертиза показала, що і Євген — перший чоловік — не є батьком хлопчика. Мета участі Наталі в проєкті виявилася іншою. Жінка просто хотіла віддати сина в чужу родину, щоб задовольнити вимоги чоловіка-тирана.

Після випуску адвокат і ведучий проєкту «Один за всіх» Сергій Костира звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про факт злочину, про який стало відомо в студії. Наталя усвідомила, що повертатися до монстра не можна. Разом із дітьми вона оселилася в центрі для родин, які зазнали домашнього насильства.

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