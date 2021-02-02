1 выпуск 3 сезона «Таємниці ДНК» стал самым шокирующим за всю историю проекта. Наталья пришла в студию, казалось бы, с простой просьбой подтвердить отцовство мужа. Однако расследование открыло страшные подробности издевательства и насилия, которые переживают женщина и дети. Больше — в материале.

32-летняя Наталья из Павлограда имеет детей от разных браков. По ее утверждению, по-настоящему счастливой она почувствовала себя с третьим мужем Виталием. Однако конфликт с бывшим не дает ей спокойно жить. Тот не признает своим сыном 8-летнего Дениску, мол ребенок не от него. Такие обвинения дискредитируют Наталью в глазах нынешнего мужа и всех знакомых.

Больше по теме: «Таємниці ДНК»: как обратиться за помощью

Более того, в прошлом году Юрий получил травму головы, впал в кому. А когда пришел в себя, то вообще не узнал жену с сыном. Родственники мужа использовали это против женщины, мол, он никогда не вспомнит чужого ребенка.

В студию пришла сестра Юрия — Наталия. Женщина сообщила, что ребенок совсем не похож на Юру, а время беременности его бывшей жены не совпадает с периодом их совместной жизни. Кроме того, однажды мать просто привезла Дениску и бросила на Юрия на два месяца. Виной всему нынешний муж Виталий, который заставил Наталью отказаться от сына. Но когда женщина решила забрать ребенка домой, Виталик начал открыто издеваться над мальчиком.

Тамара — первая свекровь — также приехала в студию «Таємниць ДНК». Женщина рассказала, что Наталья даже хотела сдать Дениса в интернат из-за угроз Виталия. Поэтому Тамара забрала к себе старшую дочь Карину, чтобы обезопасить от нового мужа бывшей невестки.

Эксперты и ведущая едва сдерживали слезы, когда Дениска пришел в студию весь в синяках. Он рассказал об избиениях, издевательствах и страшных пытках, которые терпит от отчима. Открылась совсем другая сторона истории. Наталья и ее дети — жертвы домашнего насилия. Однако женщина не в силах уйти от обидчика, от чего страдает не только она, но и сын.

Старшая дочь Карина призналась, что Виталий приставал к ней и развращал, когда мама отсутствовала.

Но когда открыли конверт с результатами теста ДНК, выяснилось, что Дениска не является сыном Юрия. Вторая генетическая экспертиза показала, что и Евгений — первый муж — не является отцом мальчика. Цель участия Натальи в проекте оказалась иной. Женщина просто хотела отдать сына в чужую семью, чтобы удовлетворить требования мужа-тирана.

После выпуска адвокат и ведущий проекта «Один за всіх» Сергей Костыра обратился в правоохранительные органы с сообщением о факте преступления, о котором стало известно в студии. Наталья поняла, что возвращаться к монстру нельзя. Вместе с детьми она поселилась в центре для семей, подвергшихся домашнему насилию.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ