Три страны, две судьбы и одно болезненное предательство. 24-летняя Диана длительное время живет в Польше. В родном Луцке она пережила болезненное предательство матери. Женщина отдала ее 5-летнюю бабушке. Имея большую семью с дядями и тетями, бабушка отдала ее в интернат. Теперь, когда Диана прочно стоит на ногах, она мечтает, чтобы рядом с ней была родная сестра. Ведь когда-то давно бабушка обмолвилась о еще одной внучке, которую бросили в роддоме. Поэтому Диана обратилась за помощью на проект «Таємниці ДНК», чтобы найти свою сестру.

В студии программы девушка призналась, что тетя несколько раз забирала ее на каникулы, однако категорически отказывалась брать ее навсегда. Причиной было непримерное поведение Дианы. Однако на то были причины, ведь в интернате методы воспитания были довольно жестокие.

Поэтому в возрасте 15 лет Диана решила бежать. Однако ее нашли и заставили вернуться в интернат. Спустя несколько лет девушка уехала в Польшу на заработки, где впоследствии вышла замуж. Сейчас она мечтаей найти родную кровь, а именно сестру.

Журналисты проекта нашли двух вероятных отцов Дианы. Один из мужчин скончался, поэтому в студию пришел его брат Андрей. Вероятный дядя героини рассказал, что хорошо помнит и ее маму, и как родилась девочка. Однако тест ДНК показал, что отцом Дианы является Валентин — второй муж ее матери.

Команда провела масштабное расследование продолжительностью в полгода. Выяснилось, что в том же роддоме, где родилась Диана, появилась на свет девочка, которую впоследствии удочерила семья из Франции.

Анна приехала в Украину с надеждой, что Диана таки ее сестра. В студии она появилась с мамой и братом. Невероятно, но девушки имели одинаковые манеры, цвет волос и низкий рост ― около 150 см. Истину установил тест ДНК. Вероятность того, что Анна и Диана ― родные сестры, составила 99,9%.

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