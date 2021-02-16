В 3 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-3 выясняли правду в истории, которая в начале не вызывает доверия. Неужели жена с помощью черной магии пыталась навязать мужу чужих детей? Удивительные подробности — узнайте в нашем материале.

36-летний Виктор из Ровенской области рассказал, что у него была образцовая семья с двумя детьми. Но однажды он узнал, что его любимая — коварная женщина, которая ведет двойную жизнь. Наталья изменяла ему, в чем сама призналась. Более того, утверждала, мол, дети также могут быть не от него.

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Когда правда раскрылась, женщина подала на развод. Потом Виктор понял, что был настолько привязан к жене из-за черной магии и приворотов. Уж часто Наталья ездила к гадалке, чтобы узнать о будущем. Между тем мужчине становилось все хуже, появились боли в спине.

Вспоминая о браке, мужчина признается, что не хотел его заключать, однако его заставила семья девушки. Поэтому он не стал спорить. Вскоре появились дети.

А вот сама Наталья имеет другую версию. Мол, всегда была верной женой, никогда не изменяла. А причиной недоверия является навязанное мнение окружающих, которые уверяют Виктора, что дети не его.

Теща также посетили студию, где эмоционально сообщила, что никогда не занималась магией. Все поездки к целительнице имели цель вылечить больную спину Наташи.

Все точки над «і» расставил генетический тест. Вероятность того, что Виктор является отцом всех детей Натальи, составила 99,9%.

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