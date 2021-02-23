В 4 выпуске на программу «Таємниці ДНК» обратилась 41-летняя Елена из Кропивницкого. Она решилась на этот шаг, чтобы спасти 18-летнего сына Никиту. 15 лет назад Виктор — бывший муж Елены — бросил семью, заявив, что ребенок не от него, ведь у них разные группы крови. Для сына это стало невероятной травмой, которая, по мнению Лены, трансформировалась в его ориентацию флюида. Парень не определился со своим полом и, как отмечает сам, может быть как мужчиной, так и женщиной.

Елена поделилась своей историей. Сейчас ее главная цель — помочь сыну определиться с полом. Она верит, что сделать это можно, решив проблемы прошлого и излечив старые раны.

С Виктором Лена познакомилась довольно рано, в 17 лет уже вышла за него замуж. Однако спустя 7 лет муж изменил ей, поэтому Елена собрала свои вещи и ушла от него вместе с ребенком. Впоследствии Виктор вообще отказался от своего отцовства, аргументируя это разными группами крови с сыном.

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Особенности в поведении Никиты мать начала замечать лет с 7. Мальчик мало с кем общался, отрастил волосы и ногти. Никита пришел в студию проекта «Таємниці ДНК», где признался, что отец отрицал его существование, каждый раз доказывал, что они не родные. Причиной стали деньги. Ведь когда появилась любовница, он сразу заявил, что Елена нагуляла Никиту, чтобы не платить алименты.

Свою правду рассказал Виктор. Мужчина признался, что понятия не имеет, кто может его разыскивать. Разве только дальние родственники по линии матери. Поэтому когда в студию вернулись Елена и Никита, он удивился. Виктор продолжил отрицать свое отцовство, мол, бывшая жена ему изменяла. Больше никаких объяснений у него не было. Поэтому пришло время расставить все точки над «і» .

Ведущая Татьяна Высоцкая открыла конверт с тестом ДНК. Вероятность того, что Виктор является отцом Никиты, — 99,9%. Отец решился извиниться перед сыном. Двое продолжили общение, а Никита даже приехал в гости к отцу.

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