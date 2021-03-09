Війна за спадок! Кому дістануться 4 гектари землі та 50 тисяч гривень після смерті чоловіка — свекрусі чи 5-річному сину? Наразі це найбільша проблема 22-річної багатодітної Яни, адже її дитину не визнає мати покійного чоловіка. Усі крапки над «і» розставив результат тесту ДНК. Більше про 6 випуск програми «Таємниці ДНК»-3 — читайте в матеріалі.

Попри свій юний вік, Яна вже багатодітна мати і втретє заміжня. Незважаючи на щасливий шлюб і трьох дітей, вона й досі не може оговтатися від раптової смерті другого чоловіка Романа, від якого народила сина Ілюшу. Яна жаліється, що ця трагедія стала початком запеклої боротьби зі свекрухою.

Яна розповіла, що її мета — довести бабусі, що Ілля — її біологічний онук. Тим самим відсудити частину земельних ділянок, які за законом належать сину покійного Романа. Багатодітна мама згадує, як почали з’являтися звинувачення. Вона одразу не сподобалася другій свекрусі, адже мала вже доньку від першого шлюбу і була розлучена. Тож коли народився Ілля, бабуся навіть не захотіла його бачити. З часом і сам Роман почав погано ставитися до Яни. Постійні ревнощі, підозри руйнували шлюб.

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У студії програми «Таємниці ДНК» свекруха Лілія розповіла, що винною у смерті Романа вважає саме Яну, адже той не витримав постійних зрад дружини. Ба більше, Ілюша — нагуляна дитина, яку Яна намагається всіляко нав’язати родині покійного Роми. Лілія навіть була готова розділити земельні паї порівну, проте невістка відмовилася. Тож родина покійного Романа вважає, що Яні потрібні лише гроші, а Рому вона не кохала, адже пішла на побачення з іншим, коли чоловіка ще не поховали.

До студії приїхала рідна сестра покійного Андрія. Марина розповіла, що в її брата були стосунки з Яною і якби не вона, його життя тривало би й досі. Такі звинувачення були необґрунтованими, адже Андрій мав цукровий діабет. Проте і Лілія, і Марина були певні, що Ілля — його син.

Усі крапки над «і» розставив тест ДНК. Імовірність того, що Лілія є бабусею Іллі, склала 99,9%. Серце жінки розтануло. Тож вона пообіцяла налагодити спілкування з онуком.

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