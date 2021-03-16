Цілих 30 років Сергій жив із сумнівами, що в нього таки є син. Зараз він має все: кохану дружину, дитину й улюблену роботу. Проте не почувається щасливим, адже всі ці роки підозрює, що десь живе його невизнаний син. У 7 випуску «Таємниць ДНК»-3 команда проєкту з’ясувала правду і допомогла Сергієві отримати відповіді на всі головні питання життя! Більше — в матеріалі.

До студії завітав 51-річний Сергій і розповів про свій здогад, що в нього таки є син від попереднього шлюбу. Його перша дружина має 30-річного сина Святослава. Проте коли хлопчик народився, чоловік запідозрив, що той йому не рідний. Ба більше, Сергієва мати була проти цих стосунків, тож він вирішив піти з сім’ї.

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Варто зауважити, що Сергій аж до самої смерті матері не був сепарований від неї, тож постійно робив те, що вона йому наказувала. Ба більше, мати ніколи не хотіла відпускати сина в самостійне життя. Коли вона померла, Сергій відчув не тільки біль через утрату, а й величезний сором від усвідомлення того, що накоїв у минулому.

Тетяна — перша дружина Сергія — приїхала до студії і розповіла, що одного дня отримала телеграму зі звісткою, буцімто чоловік загинув в автокатастрофі. А все через те, щоб не сплачувати аліментів. Проте Сергій зауважив, що про цю телеграму нічого не знав.

Ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверт із результатом тесту ДНК. Імовірність того, що Сергій є батьком Славка, склала 99,9%. Після оголошення результатів Славко вийшов до студії. Він зміг вибачити батькові. А після зйомок Сергій приїхав у гості до сина.

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