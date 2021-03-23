20-річний Роман з Одеси звернувся по допомогу на проєкт «Таємниці ДНК». Пів року тому несподівано в житті хлопця з’явився 28-річний двійник Владислав і заявив, що вони можуть бути рідними братами. У цю спорідненість Роман не вірить і дотримується думки, що київський двійник — аферист, який претендує на його квартиру в центрі міста. Щоб встановити істину, Роман погодився на тест ДНК. Більше про 8 випуск — читайте в матеріалі.

У студію приїхав Роман. Хлопець захоплюється моделінгом і знімається в місцевих рекламах: зйомки для каталогів, закладів та брендів одягу. Моделінг — це мистецтво, він отримує задоволення від процесу зйомок і роботи з фотографом. І в майбутньому мріє потрапити на світові подіуми. Нещодавно в його житті з’явився 28-річний хлопець, який представився його рідним братом. Спочатку Рома не повірив і запідозрив аферу. Проте думки про можливе рідство з Владиславом його не відпускають. Роман припускає, що вони можуть бути братами по лінії батька, якого він бачив лише в дитинстві і про якого нічого не знає.

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Команда проєкту з’ясувала, що Владислав писав не тільки Ромі, а й сім’ї Ольги та її синові Сергію. Сім’я вийшла на зв’язок зі студією. Ольга розповіла, що її сестра колись народила мертвого хлопчика. Але більше інформації в неї ніякої немає.

Владислав у родинних стосунках з Романом упевнений на 100%. Йому не треба від нього грошей або квартири. Усе, чого потребує хлопець, — спілкування. І щоб довести, що він не аферист, Влад приїхав до студії проєкту «Таємниці ДНК». З чотирьох років хлопець жив в інтернатах і ні про що хороше з того часу розповісти не може. Його залишали без їжі на 3—4 дні. Він завжди був один у цьому житті. Та коли побачив Рому в рекламі, відразу зрозумів, що той його брат.

Відповіді на всі запитання дав результат тесту ДНК. Ведуча Тетяна Висоцька відкрила два конверти. Імовірність того, що Роман і Владислав ― брати, склала 0%. А ось другий тест показав: імовірність того, що Ольга є рідною тіткою Владислава, — 99,9%.

Video: «Таємниці ДНК»-3 випуск 8: чи є схожі хлопці рідними братами? Що вдалося встановити команді проекту Таємниці ДНК і які результати показав тест ДНК у 8 випуску 3 сезону Таємниці ДНК від 23.03.2021 - читайте в матеріалі

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