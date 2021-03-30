У 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 Марія звернулася по допомогу, щоб з’ясувати, чи живий її первісток. Кілька років жінка живе в столиці, має власний торговий бізнес і виховує 13-річну дочку Дарину. Проте у Марії є глибокий душевний біль, який не відпускає її цілих 16 років! Восени 2004 року в пологовому будинку за загадкових обставин помер її первісток. Що встановив тест ДНК — читайте в матеріалі.

У студії програми Марія розповіла, що 16 років тому народила свого первістка. Тоді сина поклали на стіл і сказали, що він мертвий. Жінка була в шоці і безперервно плакала. Їй навіть не дали в той момент попрощатися з ним. Марія досі не розуміє, чому і як це сталося.

Та тепер жінка запевняє, що її син живий і виховується в іншій родині. Адже її вагітність проходила добре і вона навіть чула крик новонародженої дитини. Підозри підтвердилися п’ять років тому: тоді у своєму місті Марія побачила жінку Оксану, з якою народжувала разом у той день. А поруч із нею — сина Романа, який був повною копією Марії.

Марія кілька років просила Оксану провести ДНК-експертизу з Романом. Однак та завжди агресивно відмовляла. Марія впевнена: 16 років тому Оксана вкрала її первістка, коли сама народила мертву дитину, і лікарі їй у цьому допомогли.

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У студію приїхала сама Оксана. Жінка справді народжувала в тому ж пологовому будинку і в той самий день. Однак запевняє, що не крала чужих дітей. Оксана зазначає, що Маша впала як сніг на голову, створила стільки неприємностей її сім’ї, а також завдала істотної моральної травми синові.

Ба більше, стало відомо, що Марія активно допомагала своїй матері на городі, будучи на 9 місяці вагітності. Жінка поїхала з пологового будинку під розписку, що не має претензій до акушерів.

Усі крапки над «і» розставив тест ДНК. Імовірність того, що Марія є мамою Романа, склала 0%, а того, що його мати ― Оксана, ― 99,9%. Наприкінці випуску Марія попросила вибачення у сім’ї Оксани та її сина Романа.

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