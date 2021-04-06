Катя і Сергій з Хмельниччини приїхали в студію програми «Таємниці ДНК». У них п’ятеро дітей: 4-річний Микита від минулих стосунків Каті, а також Ілля, Софійка і Артем від минулого шлюбу Сергія і спільний семимісячний син Вадим. Для Каті сім’я ― найголовніше, вона не уявляє життя без дітей. Проте Сергій останнім часом засумнівався у своєму батьківстві. Істину встановлювали в 10 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3.

Сергій і Катя хотіли одружитися найближчим часом, але їхнім планам завадила колишня дружина Сергія і мама його трьох дітей Любов. Жінка запевняє, що чоловік не є батьком для жодного з дітей і може бути безплідним.

Підтвердила ці побоювання і перша дружина Сергія Наталя, яка так і не змогла завагітніти від нього. До безпліддя могла призвести тяжка хвороба дитинства Сергія, тому зараз він уже й не впевнений, що найменший син Вадим від нього. Чоловік не знає, як жити далі з дітьми, які, можливо, не його рідні, а мають іншого батька. Ба більше, Сергія мучать думки, що Катя могла зрадити, коли його не було вдома.

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Чоловік уже стикався зі зрадою, адже його колишня дружина при розлученні зізналася, що всі діти не від нього. Тоді Сергій заскочив її з іншим, а незабаром дізнався, що Артем — від коханця. Незважаючи на це, коли Любу позбавили батьківських прав, Сергій забрав трьох дітей з дитбудинку до себе.

Та коли Любов приїхала в студію, її позиція кардинально змінилася. Жінка зізналася, що вигадала цю історію, щоб насолити колишньому чоловікові. Вона ніколи його не зраджувала, а була вірною дружиною. Щоб нарешті встановити істину, ведуча Тетяна Висоцька відкрила конверти з результатами тестів ДНК. Імовірність того, що Артем та Ілля є синами Сергія, — 0%. А ось Софійка таки рідна дочка чоловіка: імовірність батьківства склала 99,9%.

Настав час розвіяти сумніви Сергія і врятувати їхній шлюб з Катею. Імовірність того, що Вадим ― син Сергія, склала 99,9%.

Video: «Таємниці ДНК»-3: історія 10 випуску про заплутаний трикутник Що вдалося встановити команді проекту Таємниці ДНК і які результати показав тест ДНК у 10 випуску 3 сезону Таємниці ДНК від 06.04.2021 - читайте в матеріалі

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