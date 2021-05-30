37-річний Сергій Чорний — герой 10 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-3 (випуск від 06.04.2021) — пообіцяв на всю країну не відмовлятися від дітей. Його колишню дружину позбавили батьківських прав. У студії програми «Таємниці ДНК» він дізнався, що двоє із трьох її малюків йому не рідні. Незважаючи на це, Сергій забрав їх усіх до себе і виховував разом з новою коханою. Проте згодом на всю країну пролунав скандал про горе-батька, який катує дітей розпеченим залізом. Односельці кажуть, що в усьому винна його нова дружина. Інші стверджують: Сергій ― безжальний кат. Розбиралися в ситуації у студії проєкту «Один за всіх»-16 у 23 випуску.

До студії приїхали соціальний педагог школи, де навчаються діти, а також працівник служби у справах дітей. Жінки розповіли, як побачили на сідницях, ніжках і між ніжками Сергієвих дітей страшні опіки. Під час уроків учителька помітила, що вони не могли сидіти. Тож керівництво школи викликало батьків і в їх присутності оглянуло дітей. Діти, відчуваючи пекельний біль, усе одно захищали батька і звинуватили у всьому свого старшого братика.

До поліції звернулася посадовиця селищної ради. За висновками розслідування, Сергій заподіяв тілесні ушкодження розпеченою кочергою своїм двом малолітнім дітям ― у них на тілі були опіки. Чоловік вчинив такі дії, коли його дружина поскаржилася, що діти не слухаються. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі Сергій перебуває під вартою.

Батьки Сергія приїхали до студії, де почали звинувачувати нерідних дітей чоловіка у поганій поведінці. Вони переконані, що винен старший хлопчик, який нібито взагалі росте збоченцем. Така позиція шокувала всю студію. Адже заради сина вони почали наговорювати на онуків.

Катерина — дружина Сергія — приїхала до студії, щоб спростувати сільські чутки і захистити честь свого чоловіка. Вона переконана у невинуватості Сергія. Так, він бив дітей, проте не обпікав їх. Сама Катерина ніколи не піднімала на них руку. І це незважаючи на те, що малеча між собою часто свариться. Є чіткий розподіл між рідними і нерідними дітьми. Проте згодом свідчення Катерини змінилися. Сергій таки катував дітей, а все через те, що вона йому поскаржилася на погану поведінку синів і доньки. Ба більше, Катя мала на меті віддати Микиту та Іллю до інтернату на перевиховання. Хоча у школі хлопці вирізняються зразковою поведінкою.

Крім того, Катерина вже позбавлена батьківських прав. Причиною стали тілесні ушкодження, яких вона систематично завдавала дітям.

Щоб розставити всі крапки над «і», у студії заслухали результати перевірки на детекторі брехні, яку Катерина пройшла напередодні програми. З’ясувалося, що жінка залюбки віддасть не своїх дітей до інтернату. Крім того, вона постійно створювала конфліктні умови, щоб чоловік покарав дітей. А коли він це робив, жінка не рятувала їх, а навпаки, тримала, поки тих катували розпеченим залізом.

Після випуску на Катерину було заведено кримінальну справу. Усі матеріали, отримані в студії, передано в якості доказів. Місце Катерини — за ґратами.

Video: «Один за всіх»-16 випуск 23: Історія про катування дітей розпеченою кочергою 23 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон від 30.05.2021 шокував усіх. Більше дізнайтеся в матеріалі про 23 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон

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