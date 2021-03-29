7-річну Машу з Херсонщини назавжди запам’ятають усміхненою і щирою. Напередодні 8 березня всю країну шокувала новина про зникнення дівчинки. А через кілька днів її тіло знайшли в сараї. Підозрюваного затримали в день похорону Маші. Ним виявився пенсіонер Микола. За офіційною версією слідства, чоловік задушив її, а потім учинив наругу над тілом. Які нові подробиці з’ясувала команда проєкту — читайте в матеріалі.

До студії програми «Один за всіх» приїхали односельці Лариса та Олександра. Жінки розповіли, що село Щасливе стало пустельним і моторошним після вбивства Маші. Люди бояться виходити на двір, адже є підозри, що Микола діяв не сам. А другий убивця й досі на свободі. Лариса є тіткою загиблої дівчинки. Вона пригадує, як у день зникнення племінниці за пошуки взялося все село, а також жителі сусідніх селищ. Пошукова операція тривала 4 дні. Аж поки не знайшли мішок. Проте односельці зауважують, що тіло туди хтось приніс пізніше, адже люди ретельно перевіряли всі малолюдні місця села.

Причиною смерті дівчинки стала механічна асфіксія, або удушення. На тілі також виявлено ушкодження в області статевих органів.

Та не менше ошелешила звістка про те, хто, ймовірно, скоїв страшний злочин. Ним виявився пенсіонер Микола, який був товаришем Машиного батька. Волонтери розповідають, що під час пошукової операції Микола завжди нервував, випитував усю інформацію, курив. Мати дівчинки також поводилася дивно, завжди плуталась у свідченнях. Після спілкування з жінкою стало зрозуміло, що вона пиячила і не дбала про Машу. З батьком доньки вони розлучилися.

До студії приїхав батько Марійки. Чоловік не може пробачити собі те, що товаришував із тим, хто позбавив життя його донечку. Андрій розповів, що не вважає матір поганою. Проте сусіди кажуть, що жінка вела аморальний спосіб життя, народжувала мертвих дітей удома, а часом узагалі з хати Машу і братика. Тож нещастя, яке трапилося з дівчинкою, — не випадкове, а частково спричинене відсутністю нагляду за дитиною.

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Служба у справах дітей розповіла, що діти не перебували на обліку. Адже не було підстав для їх вилучення, а також ризиків для їхнього життя. І це незважаючи на те, що про неблагополучну матір знає не тільки все село, а й у школі.

За Миколою тягнеться великий кримінальний шлейф. Чоловік притягався до відповідальності за злочини проти життя і здоров’я. А от його рідна донька переконана, що батько не може бути агресивним щодо дітей. Проте односельці зауважують, що свою колишню дружину Микола бив, а в його історії браузера знайшли дитячу порнографію. Тож чоловік схильний до насильства.

З’ясувалися нові обставини. Того страшного дня вдома у Миколи був Олексій, який раніше чіплявся до дітей. Тож він також може бути причетний до смерті Маші. Сусіди кажуть, що він ходив по селу і просив допомогти йому вивезти мішок. Правоохоронні органи допитували чоловіка, проте згодом відпустили. Тож Олексій приїхав до студії. Усі звинувачення він заперечував, проте дуже сильно нервував. Про мішок, який хотів вивезти, нічого не знає.

Перед записом програми Олексій пройшов поліграф на проєкті «Один за всіх». Результати показали, що чоловік не бачив, хто ґвалтував і вбивав дівчинку.

Микола зізнався у скоєнні злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.



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