7-летнюю Машу с Херсонщины навсегда запомнят улыбающейся и искренней. В преддверии 8 марта всю страну шокировала новость об исчезновении девочки. А через несколько дней ее тело нашли в сарае. Подозреваемого задержали в день похорон Маши. Им оказался пенсионер Николай. По официальной версии следствия, мужчина задушил ее, а затем совершил надругательство над телом. Какие новые подробности выяснила команда проекта — читайте в материале.

В студию программы «Один за всіх» приехали односельчане Лариса и Александра. Женщины рассказали, что село Счастливое стало пустынным и жутким после убийства Маши. Люди боятся выходить на улицу, ведь есть подозрения, что Николай действовал не один. А второй убийца до сих пор на свободе. Лариса является тетей погибшей девочки. Она вспоминает, как в день исчезновения племянницы на поиски вышло все село, а также жители соседних поселков. Поисковая операция длилась 4 дня. Пока не нашли мешок. Однако односельчане отмечают, что тело туда кто-то принес позже, ведь люди тщательно проверяли все малолюдные места в селе.

Причиной смерти девочки стала механическая асфиксия, или удушение. На теле также обнаружены повреждения в области половых органов.

Но не менее шокирующим стало известие о том, кто, вероятно, совершил страшное преступление. Им оказался пенсионер Николай, который был другом отца Маши. Волонтеры рассказывают, что во время поисковой операции Николай всегда нервничал, выспрашивал всю информацию, курил. Мать девочки также вела себя странно, всегда путалась в показаниях. Пообщавшись с женщиной, стало понятно, что та выпивала и не заботилась о Маше. С отцом дочери они в разводе.

В студию приехал отец Марии. Мужчина не может простить себе, что дружил с тем, кто погубил жизнь его дочери. Андрей рассказал, что не считает мать плохой. Однако соседи говорят, что женщина вела аморальный образ жизни, рожала мертвых детей дома, а порой вообще выгоняла из дома Машу и братика. Поэтому несчастье, которое постигло девочку, — не случайное, оно частично обусловлено отсутствием контроля за ребенком.

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Служба по делам детей рассказала, что дети не состояли на учете. Ведь не было оснований для их изъятия, а также рисков для их жизни. И это несмотря на то, что о неблагополучной матери знает не только все село, но и в школе.

За Николаем тянется большой криминальный шлейф. Мужчина привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья. А вот его родная дочь убеждена, что отец не может быть агрессивным по отношению к детям. Однако односельчане отмечают, что свою бывшую жену Николай бил, а в его истории браузера нашли детскую порнографию. Значит, мужчина склонен к насилию.

Выяснились новые обстоятельства. В тот страшный день дома у Николая был Алексей, который ранее приставал к детям. Поэтому он также может быть причастен к смерти Маши. Соседи говорят, что он ходил по селу и просил помочь ему вывезти мешок. Правоохранительные органы допрашивали мужчину, однако впоследствии отпустили. Поэтому Алексей приехал в студию. Все обвинения отрицал, но очень сильно нервничал. О мешке, который хотел вывезти, ничего не знает.

Перед записью программы Алексей прошел полиграф на проекте «Один за всіх». Результаты показали, что мужчина не видел, кто насиловал и убивал девочку.

Николай признался в совершении преступления. Ему грозит пожизненное заключение.

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